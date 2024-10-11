台股高檔震盪！投資專家：旺季行情將於「美國大選後」再起

▲台股上揚242.56點，漲幅1.07%，指數收在22,901.64點。（圖／ETtoday資料照）

記者楊絡懸／台北報導

在美國科技股助攻之下，晶圓龍頭大廠科技股11日領漲，帶動台股上揚242.56點，漲幅1.07%，指數收在22,901.64點，周線也順利收紅，周漲幅2.69%，上漲598.93點，日均量3,885.97億元。

觀察三大法人動向，本周僅有自營商站在賣方，賣超136.23億元，反觀外資反手回補台股119.24億元，投信法人則連續第19周站在買方，買超金額126.97億元，三大法人合計買超109.99億元。

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PGIM保德信科技島基金經理人黃新迪表示，時間日趨接近美國大選，根據歷史經驗，選前因為缺乏主流族群，台股於高檔區間震盪的機率大增，目前市場等待10月11日正式登場的美國財報周。

根據倫敦證券交易所（LSEG）預估，標普500（S&P 500）企業的第三季獲利年增幅為5%，若扣除能源產業年增幅將上升至7.1%，盤點第三季S&P 500指數中11大產業，將有9大產業獲利呈現年成長，其中以科技產業年增15.1%為幅度最大。

黃新迪指出，近期台股呈現類股輪動，再度推升指數持續向24,000點挺進，且因為大盤之前回檔後，部分個股評價已經具有吸引力，加上晶圓龍頭大廠的CoWoS-L產能開出、以伊地緣政治風險帶動的中國製造需求，以及美國對中國半導體管制趨嚴預期，讓AI晶片、HBM、設備等出現提前拉貨需求，成為第四季支撐台股走高的助力。

財政部公布9月出口405.7億美元，年增4.5%，連11月成長也反映出其熱絡，加上10月進入出口旺季，在新品備貨、AI效應之下，有望見到「連12紅」。

另外，針對台股下周走勢，黃新迪說明，晶圓龍頭與光學龍頭大廠法法說會將登場，以及國際地緣政治風險干擾，預計資金行情將暫時轉趨謹慎，並以個股表現為主，然看好晶圓龍頭大廠公布第三季營收不僅優於預期，季增12.8%，甚至創單季新高，法說會有望釋出第四季營收季增5%至10%、調升資本支出的樂觀訊息，有利相關供應鏈表現。

在選股方面，黃新迪建議，看好第四季旺季行情將於美國大選後再起，可增持基本面佳、評價面合理類股，包括封測、先進製程半導體材料等，以及中國製造概念，整體配置以半導體、電腦周邊、電子零組件等科技族群為主。