萬事達卡調查：7成民眾使用訂閱制　「男性買影音串流比女性多」

▲「訂閱制」服務逐步成為民眾生活的一部分。圖為Netflix。（圖／路透）

記者楊絡懸／台北報導

「訂閱制」服務逐步成為民眾生活的一部分，萬事達卡最新調查指出，高達70%民眾使用訂閱服務．更有31%受訪民眾付費訂閱3種以上服務；此外，「追劇」有高達47%男性訂閱影音串流平台，甚至較女性高出6個百分點。

萬事達卡台灣民眾消費行為趨勢調查顯示，影音串流平台（44%）、美食外送平台（31%）、音樂串流平台（26%）的訂閱服務最受民眾青睞；民眾使用訂閱服務並不侷限於娛樂，Google One與iCloud等雲端服務（19%）、叫車服務（16%）、超商商品（16%）的訂閱制都日漸興起，ChatGPT、Copilot等AI工具的訂閱服務也開始進入民眾的視野。

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萬事達卡台灣區總經理陳懿文表示，萬事達卡調查發現，台灣民眾對訂閱制接受程度高，訂閱服務已經是多數民眾生活中不可或缺的一環，70%受訪者有訂閱付費服務的習慣，更有31%受訪者表示有付費訂閱3種以上服務。

陳懿文指出，訂閱服務也不再是年輕人的專利，中高齡族群同樣熱衷於訂閱服務，且不同年齡族群在訂閱服務的選擇上也出現顯著差異；此外，高達47%男性有訂閱影音串流平台，比女性高6個百分點，顛覆只有女生愛追劇的印象。

萬事達卡分析年齡層發現，51歲以上「熟齡族」受訪者具備穩定的消費習慣，在訂閱消費上並不輸年輕人，有66%付費訂閱服務，其中訂閱超商商品的比例達25%，例如咖啡、牛奶、便當等每月可訂固定數量並自動續訂，還能藉此獲得額外優惠；訂閱叫車服務以獲得評分較高的職業駕駛及額外優惠的則有23%。

▲萬事達卡台灣民眾消費行為趨勢調查。（圖／萬事達卡提供）

在31至50歲「中生代」有使用訂閱服務的比例也達到70%，除了影音串流平台外，更有33%訂閱外送平台服務，顯示「中生代」更有意願和習慣花錢買方便，以滿足美食外送與娛樂需求。

30歲以下「年輕族群」使用訂閱服務的比例高達71%，49%的30歲以下受訪者有訂閱影音平台，訂閱音樂串流平台則有35%，但年輕族群訂閱外送平台的比例僅有24%，反而較中生代族群低，顯示該族群主要運用訂閱制暢享娛樂生活。

萬事達卡調查發現，約42%受訪者會訂閱多個同類型服務，其中以訂閱多個影音串流平台（24%）、美食外送平台（16%）最高；不過也有近半有在付費訂閱服務的民眾，訂閱後卻沒有使用服務或使用的頻率非常低。

在忠誠度方面，則會因訂閱價格、喜好內容而變更訂閱服務的平台，有付費訂閱的受訪者中，58%曾更換同類型訂閱服務。

此外，訂閱服務的普及也為民眾生活帶來改變，高達72%受訪者表示訂閱影音串流平台後改變了原本會外出看電影、必須在固定時間收視的習慣，也有62%訂閱外送平台的受訪者因此減少自煮頻率。

隨著AI時代來臨，49%有訂閱AI工具的受訪者則認為訂閱使用AI工具使工作變得更有效率。