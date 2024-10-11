長榮航前3季營收再創高　獲美國雜誌評最佳航空公司第9名

▲長榮航空。（圖／長榮航空提供）

記者廖婕妤／台北報導

長榮航（2618）公告9月營收，單月合併營收為173.6億元，年增5.83%，其中客運營收為105.6億元，貨運營收為47.6億元；累計今年前3季合併營收為1644.5億元，年增12.41%，寫同期新高。

長榮航表示，9月客運營收為105.6億元，主要是歐美澳長程航線維持穩定成長，其中加拿大、歐、澳航線整體載客率達9成；東南亞清邁、峴港及峇里島等旅遊航點，載客率達9成以上；日本旅遊需求暢旺且適逢中秋假期，載客率超過95％。另自11／26起，桃園-西雅圖航線將由每周7班增為10班，整體北美航線將達每周87班飛航服務。

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長榮航指出，9月貨運營收為47.6億元，主要是各市場出口需求穩定，台灣AI伺服器、東南亞出口服飾與電子類產品及中國電商貨量維持成長。另受惠電子新品上市出貨潮帶動下，長榮航充分運用貨機及客機腹艙運能，積極攬收高價貨源，使得整體貨運表現持續價量齊揚，接下來將進入航空貨運旺季，預期貨運表現將穩健增長。

此外，美國生活旅遊雜誌Condé Nast Traveler日前公布2024年讀者大獎，長榮航由讀者評選為全球最佳航空公司第9名，展現長榮航穩定且優異的服務品質，深受全球旅客的信賴與肯定，並致力於提升旅客飛行體驗，持續與國際知名主廚聯手推出以在地及當季新鮮食材製作的新穎餐食，自今年7月起更攜手乾杯集團（1269）推出特定航線全艙等燒肉餐點。

另外，在德國舉辦的WTCE中獲得英國運輸雜誌《Onboard Hospitality》頒發「最佳商務艙過夜包」的皇璽桂冠艙Giorgio Armani過夜包，本月將推出全新設計款式，從台北出發的航班將提供品牌經典設計的黑色鵝卵石壓紋硬殼包，內附Giorgio Armani零錢包；由國外返台航班則提供黑色仿皮紋的復古醫生包，並附Giorgio Armani鑰匙圈，兩款過夜包均內含澳洲純淨護膚品牌Jurlique的經典保養品。此外，與知名設計師吳季剛合作的皇璽桂冠艙睡衣，新一代全套為淺灰底色，並根據不同尺寸搭配勃根地紅或深松綠的對比色設計，以滿足不同身形旅客的需求。