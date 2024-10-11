星宇航空寫最旺9月　前3季營收近260億元

▲星宇航空。（圖／星宇航空提供）



記者廖婕妤／台北報導

星宇航空（2646）公告9月營收，單月合併營收為28.19億元，月減15％、年增61.58％，為同期新高；Q3營收為95.95億元，年增58％，寫單季新高；累計今年前3季合併營收為259.27億元，年增62.5％，寫歷史最高。

星宇表示，9月客運營收為23.20億元，年增55%，儘管9月已進入航空及觀光業的傳統淡季，甫開航的西雅圖航線載客率表現依然強勁，與阿拉斯加航空的共掛班號聯營航班合作，將進一步強化轉機市場的競爭力。

[廣告]請繼續往下閱讀...

星宇指出，9月貨運營收為3.52億元，連續6個月突破歷史新高，月增7%、年增143%，主要得益於第6架A350新機引進後，搭配西雅圖航線開航，使長程線艙容提升，此外美國線市場運價亦維持高檔，藉以推升貨運收入再度創下佳績。

10月底將進入冬季班表，星宇已陸續公布班表時刻，自12月4日起，越南河內航線將增加至每週8班；自12月22日起，美國洛杉磯航線將增至每週10班；自明年3月1日起，美國西雅圖航線將增至每週7班。此外，台中方面，越南富國島航線預計於10月27日開航，每週飛航7班；而日本沖繩航線將於12月2日開航，每週飛航4班。

航網拓展部分，星宇航空自10／2起正式與阿拉斯加航空以共掛班號方式展開聯營合作，旅客可由台北直飛西雅圖，並銜接阿拉斯加航空飛往鹽湖城、波特蘭、拉斯維加斯、丹佛、達拉斯、奧斯汀、鳳凰城、聖地牙哥等8個美國熱門城市。



此外，星宇航空預計於10月25日掛牌上市，並配合上市前的增資計劃，發行新股47萬張。公開申購價格為20元，股數計79,900張，將於10月15日至10月17日為期三天的申購日，每人可申購2張，10月21日將公開抽籤，未來營運前景廣受看好。