特斯拉股價重挫！那斯達克遭拖累　美股開盤走勢分歧

14家上市金控前3季大賺逾5000億 一表看各家獲利

上市14家金控獲利全數出爐！富邦金（2881）、國泰金（2882）累計前3季雙雙突破千億元大關，每股盈餘以8.6元及6.77元拿下冠、亞軍寶座；累計前三季14家合計約賺5010億元，衝破5千億元大關，年成長47.68%。

統一超前3季營收2518億元寫新高 第7111店11月亮相

統一超（2912）公告9月營收，單月合併營收為287.21億元，年增5.9%，創下同期新高、單月第3高表現；累計今年前3季合併營收為2518億元，年增6.88％，寫歷史新高。截至今年9月底，台灣7-ELEVEN門市店數為7052家，年增246家或3.6％，並預計今年11月將會開出第7111間店。

抽中賺4.2萬元！「緯創小金雞」全景軟體今起申購 報酬率飆7成

「緯創小金雞」全景軟體（8272）將上櫃，10月11日開始申購，申購價59元，如果以10月9日收盤價101元計算，抽中一張潛在獲利約4.2萬元，報酬率71.19%。

華航9月營收寫同期新高 前3季年增近10％

華航（2610）公告9月營收，單月合併營收為160.09億元，月減9.8％、年增7.4％，寫同期新高；Q3合併營收為521億元，年增9.3％，亦寫同期最佳；累計今年前3季合併營收為1509.8億元，年增9.76％，寫歷史最高。

AMD發表新款AI晶片 ！ 蘇姿丰：不考慮台積電以外先進製程

超微（AMD）於當地時間10日在舊金山舉行ADVANCING AI 2024，會中發表新款AI新晶片，執行長蘇姿丰在活動中也表示，不考慮台積電（2330）以外先進製程，且她點名要在台積電的亞利桑那州廠房生產。

《黑神話：悟空》將推出DLC！顯卡廠盼續熱「喜迎輝達新卡效應」

中國首款3A級（高成本、高規模、高品質）電玩遊戲《黑神話：悟空》推出後，激勵顯示卡市場銷售，訂單接到手軟，使得進入「產品轉換期」的顯卡廠有效解決高水位庫存。對於市場遊戲熱度及遊玩時數能否續熱相關題材，顯卡廠供應鏈指出，《黑神話：悟空》即將推出DLC（下載擴充內容），且將有其他3A級的遊戲出現，將會續熱相關商機。

三星電子計劃關閉LED業務 全面組織重組

根據韓國媒體Pulse報導，三星電子計劃退出LED業務，該業務是三星設備解決方案（DS） 部門的非核心領域，年銷售額約為2 兆韓元，此舉目的是希望集中精力其核心業務領域。

星宇競拍得標均價23.28元 10／15起公開申購每股20元

星宇航空（2646）將於10／25從興櫃市場轉為上市股票，初次上市股票承銷案採80％競價拍賣及20％公開申購方式辦理，本次參與投標的合格標單共32,011筆，得標筆數11,662筆，今日上午已完成電腦開標作業，順利拍賣成功，得標加權平均價為23.28元，公開申購承銷價為20元。

威盛Q3營收超越上半年 威宏5奈米產品助攻

威盛9月受惠旗下威宏5奈米產品效應發酵，營收躍升至新台幣26.49億元，續創新高，第3季營收達52.88億元，超越上半年水準。威盛預期，後續動能可望延續。

鴻海重返200元關卡！市值衝2.8兆元 旺季看好營運逐季升溫

鴻海（2317）9月營收表現亮眼，加上鴻海科技日話題不斷，股價重返200元大關！觀察鴻海11日股價，早盤以200元開出後，上漲3元、最高達到202元，市值衝上2.8兆元，盤中遊走一度收斂至199元，最終收在200元，漲幅0.5%，為8月1日以來波段高點。