ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

財經雲

特斯拉股價重挫！那斯達克遭拖累　美股開盤走勢分歧

▲▼ 電動車龍頭特斯拉（Tesla）。（圖／達志影像／美聯社）

▲電動車龍頭特斯拉（Tesla）股價目前重挫7.5%。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社

美國最新生產者物價指數（PPI）公布後，投資人仍預期美國聯邦準備理事會（Fed）11月降息1碼；但特斯拉（Tesla）股價重挫，拖累那斯達克指數，美國股市今天開盤走勢分歧。

道瓊工業指數小漲53.4點或0.13%，開在42507.53點。

[廣告]請繼續往下閱讀...

標普500指數微跌5.0點或0.09%，開在5775.09點。

那斯達克指數下跌64.3點或0.35%，開在18217.734點。

關鍵字： 特斯拉那斯達克美國股市Fed生產者物價指數

分享給朋友：

追蹤我們：

掌握即時財經、理財新訊　按讚追蹤ETtoday財經雲向錢衝！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

14家上市金控前3季大賺逾5000億　一表看各家獲利

14家上市金控前3季大賺逾5000億　一表看各家獲利

上市14家金控獲利全數出爐！富邦金（2881）、國泰金（2882）累計前3季雙雙突破千億元大關，每股盈餘以8.6元及6.77元拿下冠、亞軍寶座；累計前三季14家合計約賺5010億元，衝破5千億元大關，年成長47.68%。

2024-10-11 18:27
統一超前3季營收2518億元寫新高　第7111店11月亮相

統一超前3季營收2518億元寫新高　第7111店11月亮相

統一超（2912）公告9月營收，單月合併營收為287.21億元，年增5.9%，創下同期新高、單月第3高表現；累計今年前3季合併營收為2518億元，年增6.88％，寫歷史新高。截至今年9月底，台灣7-ELEVEN門市店數為7052家，年增246家或3.6％，並預計今年11月將會開出第7111間店。

2024-10-11 18:15
抽中賺4.2萬元！「緯創小金雞」全景軟體今起申購　報酬率飆7成

抽中賺4.2萬元！「緯創小金雞」全景軟體今起申購　報酬率飆7成

「緯創小金雞」全景軟體（8272）將上櫃，10月11日開始申購，申購價59元，如果以10月9日收盤價101元計算，抽中一張潛在獲利約4.2萬元，報酬率71.19%。

2024-10-11 12:36
華航9月營收寫同期新高　前3季年增近10％

華航9月營收寫同期新高　前3季年增近10％

華航（2610）公告9月營收，單月合併營收為160.09億元，月減9.8％、年增7.4％，寫同期新高；Q3合併營收為521億元，年增9.3％，亦寫同期最佳；累計今年前3季合併營收為1509.8億元，年增9.76％，寫歷史最高。

2024-10-11 17:44
AMD發表新款AI晶片 ！　蘇姿丰：不考慮台積電以外先進製程

AMD發表新款AI晶片 ！　蘇姿丰：不考慮台積電以外先進製程

超微（AMD）於當地時間10日在舊金山舉行ADVANCING AI 2024，會中發表新款AI新晶片，執行長蘇姿丰在活動中也表示，不考慮台積電（2330）以外先進製程，且她點名要在台積電的亞利桑那州廠房生產。

2024-10-11 12:51
《黑神話：悟空》將推出DLC！顯卡廠盼續熱「喜迎輝達新卡效應」

《黑神話：悟空》將推出DLC！顯卡廠盼續熱「喜迎輝達新卡效應」

中國首款3A級（高成本、高規模、高品質）電玩遊戲《黑神話：悟空》推出後，激勵顯示卡市場銷售，訂單接到手軟，使得進入「產品轉換期」的顯卡廠有效解決高水位庫存。對於市場遊戲熱度及遊玩時數能否續熱相關題材，顯卡廠供應鏈指出，《黑神話：悟空》即將推出DLC（下載擴充內容），且將有其他3A級的遊戲出現，將會續熱相關商機。

2024-10-11 15:21
三星電子計劃關閉LED業務　全面組織重組

三星電子計劃關閉LED業務　全面組織重組

根據韓國媒體Pulse報導，三星電子計劃退出LED業務，該業務是三星設備解決方案（DS） 部門的非核心領域，年銷售額約為2 兆韓元，此舉目的是希望集中精力其核心業務領域。

2024-10-11 14:48
星宇競拍得標均價23.28元　10／15起公開申購每股20元

星宇競拍得標均價23.28元　10／15起公開申購每股20元

星宇航空（2646）將於10／25從興櫃市場轉為上市股票，初次上市股票承銷案採80％競價拍賣及20％公開申購方式辦理，本次參與投標的合格標單共32,011筆，得標筆數11,662筆，今日上午已完成電腦開標作業，順利拍賣成功，得標加權平均價為23.28元，公開申購承銷價為20元。

2024-10-11 13:53
威盛Q3營收超越上半年　威宏5奈米產品助攻

威盛Q3營收超越上半年　威宏5奈米產品助攻

威盛9月受惠旗下威宏5奈米產品效應發酵，營收躍升至新台幣26.49億元，續創新高，第3季營收達52.88億元，超越上半年水準。威盛預期，後續動能可望延續。

2024-10-11 14:44
鴻海重返200元關卡！市值衝2.8兆元　旺季看好營運逐季升溫

鴻海重返200元關卡！市值衝2.8兆元　旺季看好營運逐季升溫

鴻海（2317）9月營收表現亮眼，加上鴻海科技日話題不斷，股價重返200元大關！觀察鴻海11日股價，早盤以200元開出後，上漲3元、最高達到202元，市值衝上2.8兆元，盤中遊走一度收斂至199元，最終收在200元，漲幅0.5%，為8月1日以來波段高點。

2024-10-11 14:11

讀者迴響

熱門新聞

美股開盤走勢分歧　特斯拉股價重挫

即／美股三大指數走高　特斯拉重挫8.1%

黑悟空將推出DLC！顯卡廠盼遊戲續熱

抽中賺4.2萬元！「緯創小金雞」全景軟體今起申購

14家上市金控前3季大賺逾5000億　一表看各家獲利

26歲月入10萬「爸爸看不起」！想轉行做1事　網勸退

台積電再破千元！　專家點名4檔ETF「順風爽賺」

債券ETF跌債主心慌慌　謝金河：貨幣市場有了新註解

AMD發表新款AI晶片 ！　蘇姿丰：不考慮台積電以外先進製程

奇鋐AI布局　外資按讚：目標價上看875元

ETtoday財經雲

最夯影音

更多

逢甲男大生機車雙載自撞2亡　母接噩耗痛失獨子哭到癱軟

名嘴張友驊驚傳不治享壽69歲　媒體人陳琴富緬懷：兄弟走好

風雨再大都要出門　盤點颱風天快樂小狗

2女互打「爆乳染紅」全都錄　網驚呆：脾氣、身材都炸裂

楊繡惠道歉徐乃麟：真的很抱歉　「以為乃哥不喜歡我」認有點玻璃心

熱門快報

罐頭+咖哩蹦出新滋味

「文里補習班」開課啦！用方便取得的罐頭與菇類，端出一道香噴噴又營養的料理

別猶豫！自住房擁不敗優勢

跟著「琦郁房事悄悄話」，解析自住房價值，為未來做好萬全準備！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們 | 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話： +886-2-5555-6366