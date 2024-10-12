台灣港務盃花蓮鯉魚潭環潭路跑賽　基隆港東岸防波堤釣魚比賽

▲「2024台灣港務盃花蓮鯉魚潭環潭路跑賽」港務公司選手大合照。（圖／港務公司提供）

記者張佩芬／台北報導

秋高氣爽，台灣港務公司積極響應交通部振興花蓮災後旅遊的號召，今(12)日偕同花蓮縣體育會整合在地人力與資源籌備規劃「2024花蓮港務盃鯉魚潭環潭路跑賽」。基隆港務分公司則響應行政院「向海致敬」政策，在東岸防波堤辦理釣魚比賽活動

港務公司日前已辦理太平洋公園-員眷健走活動三梯次，共計創造1500餘名之振興人流，並提供參加者在地名產伴手禮；另鼓勵公司內部及相關子公司前往花蓮舉辦各類公務會議、業務交流及觀摩活動等不勝枚舉，藉以活絡當地交通、旅宿，其綜合振興效益已逾千萬元。

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今日路跑賽在花蓮名勝-鯉魚潭-盛大開跑，賽事從早上5點開始至10點結束，現場共吸引1500餘名在地鄉親及外地路跑愛好者參加，交通部及花蓮縣政府代表均親自到場致意並為參賽者加油；此次活動設有「勇敢催下去10K組」與「花蓮依舊美5K組」兩個項目，總獎金高達29萬3千元，其中10K組、5K組冠軍分別可獲得新台幣18,000元、10,000元獎金。另每位參賽者亦可獲得面額300元的振興券，可於花蓮當地多家商店使用，攜手在地業者共襄盛舉，藉由健康活動促進地方經濟的效益。

港務公司董事長李賢義表示：「我們希望舉辦此次路跑賽事，能以運動作為媒介，喚起社會大眾對花蓮的關注，為花蓮觀光產業注入新活力，今天讓我們一起用腳步探索花蓮的美，感受這片土地的熱情與力量，未來我們亦秉持振興初心，以實際行動持續支持花蓮地方經濟的復甦。」

▲基隆港東岸防波堤釣魚比賽活動現場照片。（圖／基隆港務分公司提供）

基隆港務東岸防坡堤，今日由基隆市和平島釣魚協會舉辦了一場大型釣魚比賽盛會，籌辦期間獲得各界釣友不斷的諮詢及踴躍報名參加。本次活動共有170名參賽者同場競技，現場並配置8位專業裁判及記分員，針對指定魚種及體長進行評分。

活動自上午5時20分正式開始，並持續到下午3時結束。比賽以四個競技點輪流競釣方式進行，這場比賽，釣魚愛好者們展開了激烈的角逐，最後比賽前三名釣魚者分別獲得了8000元、5000元、3000元的獎金及獎座以資鼓勵。而為讓活動增添熱鬧氣氛，主辦單位也在會場舉辦了抽獎活動，讓各個參加者們欣喜不已。

比賽結束後，主辦單位為前三名的釣魚愛好者舉行頒獎典禮，大獎頒給了巫先生，他展現了高超的技術和毅力，最終獲得了8000元的獎金。第二、三名是何先生及黃先生，分別5000、3000元之獎金。另外何先生則是榮獲本日「最大尾」獎項，獲頒3600元獎金及一組高級釣具。

此外，基隆港務分公司及主辦單位共準備了近200項的獎品提供本次活動摸彩，而參賽者們莫不興奮地靜候抽獎結果，期待自己能抽得各種獎品和禮券。這場釣魚比賽是釣魚愛好者們期待已久的活動，選手們除感受到今日清爽的海風以及和煦的陽光外，同時亦分享著彼此的釣魚經驗趣談，也讓歡笑聲不絕於耳。

基隆港東防波堤本次所舉行的釣魚比賽不僅成功，同時也讓今天所有參與者度過了一個愉快的時光，而活動順利圓滿落幕，主辦單位也非常感謝廣大釣友的支持與共襄盛舉，期許來年能更擴大舉辦規摸，以服務更多的釣魚愛好者。



