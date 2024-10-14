選股達人暴賺專挑「1年漲3倍」雪球小型股　5個超基礎QA先搞懂

▲投入股市投資，選對穩賺小型股，資金不多的小資族也能加快養大財富。（圖／取自免費圖庫Pexel）

記者洪菱鞠／綜合報導

日本小型股選股達人遠藤洋，在大學三年級就開始投資，雖然歷經慘賠教訓，之後卻靠著一支暴賺股，在一年半之內獲利破億日圓，關鍵在於他的獨門選股技巧，集中投資「一年有機會漲三倍的小型股」，不僅一開始的資金少，也最適合小資，有機會一口氣資產翻倍。但要如何挑出潛力股，他把投資經驗濃縮成68個問答題收錄於個人新書中，其中分享投資小型股的5個超基礎QA，以下精選書摘提供參考。

作者：遠藤洋

書名：《我投資小型股，33歲FIRE：專挑一年會漲3倍的雪球小型股，選股達人心法68問》

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●精選書摘

想投資小型股？ 5個超基礎QA！

Q1投資不失敗的大前提是？

下列投資心態，何者不正確？

1不要把錢交給別人操作，而是自己認真學習之後再加以運用。

2可能會有虧損，因此要用閒置資金來投資。

3在股價上漲前，買進對投資很有研究、值得信賴的朋友所推薦的股票。

4投資有賺有賠，要對自己負責。

提示：投資時不能怪罪別人。

正確答案3

解說

就算是認識了10年、20年的朋友，甚至是投資股票的專家，也不能在自己完全沒有研究之下就買進其他人推薦的金融商品。

聽到我這麼說，各位或許會想「這不是廢話嗎」，但其實有許多散戶投資人都會犯這種錯誤，而引起相當大的投資糾紛。

在不仔細研究投資標的、一知半解的情況下就進行投資時，就必須做好很有可能承受巨大虧損的心理準備。

未來的事誰也說不準，即使是專業的投資人也無法預測。

要是能知道未來的發展，正常人都會用自己的錢投資賺大錢吧！

即使是值得信賴的人推薦的投資標的，也一定要先自己研究，在「自負其責」的大前提下進行投資。

除此之外，以下有幾個希望各位記住、絕對不能投資的例子，否則一定會後悔莫及。

◆購買不曉得在做什麼的公司股票

◆購買在網路上的投資社團蔚為話題的股票

◆只因為是一家知名度夠高的大企業，就買進股票

◆購買銀行或證券公司推薦的共同基金

◆把錢交給別人操作

PO！INT「自負其責」是投資的大前提！

Q2賺大錢的投資人其觀點為何？

下列投資觀點，何者不正確？

1當沖（超短期交易）股票是只要有人獲利就會有人虧損的「零和遊戲」（zerosumgame）。

2投資獲利的訣竅，是找到「價值」而非「價格」比較低的公司（個股）來買進。

3長期持有業績不斷成長的公司股票，有機會讓資產擴大到100倍以上。

4投資的本質是持續把錢移到「價值」而非「價格」比較高的公司（個股）。

正確答案2

解說

讓我們來仔細檢視每個選項內容。

①即使都說是股票投資，但根據「投資的手法」，有些投資會變成充滿投機意味的金錢遊戲，而非預期該公司未來會賺錢，才把錢投資在那家公司身上。

②比起「價格」，找出並買進「價值」高的公司（股票），是投資能獲利的關鍵。

公司的價格要看的不是「股價」，而是「市值」。Q3也說明了何謂「市值」，簡而言之，就是買進整家公司時的「價格」。

可以用平常買東西的概念來思考，是不是會因為「價格」很便宜就亂買東西呢？如果想成為賺大錢的投資人，不能只看「價格」，也要觀察「價格」與「價值」之間的平衡，這點非常重要。

能賺大錢的投資人，買東西的標準是什麼呢？

Ｘ價格＞價值＝買貴

Ｏ價格＜價值＝買便宜

③假設買了同一支股票（個股），如果不是短期投資，而是藉由中長期的持有讓股價大幅度地成長為10倍、100倍。如同Amazon.com（證券代碼：AMZN）20年來就成長了大約2,000倍。

④把自己的錢移到「價值」比「市值」（公司當時的價格）還要高的公司（個股）、慢慢養大資本，是投資時最基本的思考邏輯。

PO！INT投資「價值」比「價格」高的公司，是投資的基礎。

Q3哪些股票能成為飆股？

關於「股價」與「市值」，何者不正確？

1股價比較低的公司，將來大幅成長的可能性較高。

2投資股價比較高的公司時，最低的投資金額也會增加4。

3市值比較大（高）的公司，未來股價不一定會上漲。

4市值可以用「股價×流通在外股數」來計算。

提示：「市值」是整家公司的價格，「股價」則是細分公司的所有權其中之一的價格。

日本股票最低交易單位是100股，因此如果股價為1000日圓的股票，最少須有10萬日圓的資金。在台灣買賣股票最小交易單位是1股，如果股價為台幣1000元的股票，最少須有1000元的資金。

正確答案1

解說

以高麗菜為例，「市值」是指一整顆高麗菜的價格，「股價」則是把一顆高麗菜切成細絲時「每一絲」的價格，是把整家公司的價格（市值）細分為「每一絲」的「單價」。

「豐田汽車」（7203）是日本市值最高的企業，其金額約為38兆圓（2024年8月12日統計資料）5。

市值的意思是當下可以買下整家公司的價格，也就是說，只要有大約30兆圓，就能買下豐田汽車這家大企業。豐田汽車的股價約2,400圓，流通在外股數約158億股。換句話說，豐田汽車的股價僅占總股數的158億之1左右，由超過81萬名的股東各別保管。（以上數據皆為2024年8月12日資料）

市值可以用來衡量該公司的規模及日後的成長空間，但此時此刻的股價比其他公司高或低，與今後股價的成長空間一點關係也沒有。

可想而知，不是股價比其他公司低的公司，而是市值比其他公司低的公司才有成長空間，甚至是大幅成長的可能性。

從這個角度來思考，可以想見像豐田汽車這種市值已經很大的大企業，未來股價大幅成長的可能性並不高。投資股票很容易只看到股價，真正應該注意的是買下整家公司時的價格，也就是「市值」。

5豐田汽車在2024年4月時，市值一度突破60兆日圓。台灣企業市值目前最高為台積電（2330），約25兆11億元（2024年7月當時）。

PO！INT請注意公司的市值，而非股價！

Q4什麼是「小型股」？

關於「小型股」的說明，何者正確？

1員工人數少於50人的小公司股票。

2股價小於1,000圓、只要有10萬圓就可以買的公司股票。

3員工平均年齡不到30歲的小公司股票。

4市值比較小的公司股票。

提示：請試著從「小型」的標準，來思考投資的股票是否合理。

正確答案4

解說

在東京證券交易所上市的公司，一共有3,953家（2024年7月31日統計資料），可以大致分為大型股、中型股和小型股。而東京證券交易所配合「市值」與「流動性」，將TOPIX（東證股價指數）分類如下。

大型股＝市值與流動性占前100名的個股（TOPIX100）

中型股＝排在大型股之後，市值與流動性占前400名的個股（TOPIXMid400）

小型股＝大型股和中型股以外的所有個股（TOPIXSmall）6

投資人經常搞錯一點，那就是「小型股」不等於「低價股」。要把重點放在市值，而非股價。

這是我個人的標準，本書稱市值300億圓以下的個股為「小型股」，並視為「集中投資小型股」的對象。

當然，每種狀況各有不同，也會有例外；不過當市值超過1000億圓的話，就可以賣掉了。

小型股大致來說，除了東京證券交易所的Growth市場外，在名古屋證券交易所的Next市場、札幌證券交易所的Ambitious市場和福岡證券交易所的Q-Board市場上市的股票，都包含在內。

6國際上依市值來判斷股票大小，可區分為四種：市值在100億美元以上為大型股（LargeCap），市值在20至100億美元間為中型股（MidCap），市值在3億至20億美元間為小型股（SmallCap），市值在3億美元以下為微型股（MicroCap）。

PO！INT本書所指的小型股，是指公司市值300億圓以下的個股。

Q5什麼是「集中投資」？

關於「集中投資」的說明，何者正確？

1全神貫注地盯著手機或電腦的畫面，專心投資。

2盡可能集中投資於一家公司，而非好幾家公司。

3盡可能把所有的錢全部放在一支共同基金。

4盡可能把錢分散投資於好幾家公司。

提示：請想想「集中」投資的模式，比較合理。

正確答案2

解說

本書提倡的「集中投資」，是指將資金集中投資於一支股票。

共同基金或ETF（上市公司投資信託基金），基本上是將資金分散投資於好幾個投資標的的金融商品，因此就算買的是共同基金或ETF，也都屬於分散投資。

如果是全世界分散投資型的共同基金，光是一檔商品，就會分散投資在大約3,000支個股上。

本書的集中投資，是指投資在自己找到的個股（單一公司的股票）上。說的更詳細一點，集中投資小型股的基本策略，是找到股價在1年內有機會成長3倍以上的小型股。

一般人都認為，集中投資萬萬不可！但根據我從大學時代直到現在，所累積下來龐大金融資產的投資經驗，我認為集中投資小型股才是散戶投資人最大的武器，並付諸行動執行。

與分散投資的差異是，因為集中投資的投資標的非常單一，所以能夠對潛力股做出「找到標的→買進→賣出」這樣謹慎地投資判斷。

因此投資之後，要追蹤持股的資訊也很輕鬆方便。當投資成功，增加了可運用的金額，也可以多投資幾檔股票，但基本原則還是建議，最多不要超過3支個股。

PO!INT投資金額不大的時候，請集中投資一家公司。

★本文經幸福文化出版授權，節錄自《我投資小型股，33歲FIRE：專挑一年會漲3倍的雪球小型股，選股達人心法68問》一書。