債券ETF投資人周增5267人　國泰00725B奪人氣王

▲台股今天平盤。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者巫彩蓮／綜合報導

集保公布各檔ETF最新受益人數，統計債券ETF投資人已來到194萬8368人，周增5,267人，前五檔增加人數最多的分別為國泰投資級公司債(00725B)增加2,957人、國泰20年美債(00687B)增加1,595人、元大美債20年(00679B)增加1,391人、中信優息投資級債(00948B)增加1,217人，以及元大投資級公司債(00720B)增加694人。

ETF專家表示，自美國9月19日宣布降息2碼以來，美國10年期公債殖利率近一月出乎意外的上漲12.23%，債券價格不如預期大幅噴漲，多檔出現拉回，債券ETF投資人卻持續投入的主因，不外乎兩大因素，一是降息循環已定，美國聯準會給的送分題已經看到答案，長線來看，在美國軟著陸的經濟情境下，利率下行債價就會上揚，就算短期這幾個月會有跌宕，未來漲勢卻值得期待。

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其二，債券因為有利息收入，屬於「固定收益型」資產，對領息族深具吸引力，建議投資人布局應首選信評高、違約率低的「投資等級債」，也要留意持債中有沒有償債能力差的「次順位債」。

市場專家指出，00725B因符合上述條件，平均水存續期間12.29年，聚焦信評BBB級的美元投資級公司債，嚴選高息率債券，有助債息再升級，同時多元佈局各產業，降低投資單一產業的風險，日前00725B公告本季配息金額是0.685元，年化配息率超過7%，在這一波要除息的債券ETF中，傲視其他檔，10月以來規模及受益人數持續增長中。

法人分析，根據美銀調查對未來全球經濟走勢預期，「軟著陸」機率近8 成，在衰退疑慮降低、大選不確定性消除及降息行情等利多支撐下，股債雙多趨勢可期，股債雙配仍是資產配置的主流。