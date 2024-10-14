裕民6.4萬載重噸節能新船「裕發」輪交船　再簽造4艘同型船

▲左起裕民航運王書吉總經理夫人陳細妹、王書吉、遠東集團董事長徐旭東、裕發輪命名人范玉慧(香港商克麗絲汀迪奧Christian Dior公司台灣分公司總經理)、遠東百貨總經理徐雪芳、裕民航運副董事長徐國安。（圖／裕民提供）

記者張佩芬／台北報導

遠東集團旗下九大上市公司之一的裕民航運(2606)，其子公司裕民航運(新加坡)私人公司，委託新大洋造船公司建造四艘6,4萬載重噸極限靈便型(Ultramax)散裝貨輪，其中第三艘『裕發』輪(M.V. “Asian Prosperity”)今(14)日在揚州舉行命名接船儀式，並再簽造4艘同型船。該輪簽有兩年長約，淨利率約三成。

典禮由遠東集團董事長徐旭東親自主持，並邀請香港商克麗絲汀迪奧公司台灣分公司總經理范玉慧(Stephanie Commin)，為『裕發』輪命名。典禮在徐旭東董事長、命名人以及眾多賓客的觀禮見證下，順利圓滿完成。裕民也在當天與蘇美達船舶旗下新大洋造船公司再簽署4艘6.4萬載重噸同型散裝貨輪新船建造合約，與新大洋造船建立穩固長久的合作關係。

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裕發輪船長199.90公尺，船寬32.26公尺，載重噸64,000公噸，是新大洋造船廠與裕民航運首次合作，全新設計打造的6.4萬載重噸Ultramax系列中的第三艘，貫徹了裕民堅持的節能環保理念，船舶效率設計指數(Energy Efficiency Design Index, EEDI)超前國際海事組織(IMO)第三階段的節能要求。該輪於海上公試前完成外板Hempel X8高性能塗料，在航行過程能有效減少生物附著及船體阻力，進而提升燃油效率，與傳統的外板防污漆相比，節約5%至8%的燃油消耗。

同時運用裕民開發的船隊安全管理系統(FSM, Fleet Safety Management)，透過船聯網將船舶運行及氣象數據同步傳送回公司岸端分析與監控，進一步提升船舶能效、降低故障率及增加營運效率，此系統不僅取得日本NK、挪威DNV、台灣CR、法國BV等船級社之智能船舶認證(SMARTShip Notation)，也獲得新加坡海事局海事安全大獎殊榮。

裕發輪亦獲得ABS船級社核發的LNG-Ready船級符號，顯示其具備未來改裝為使用液化天然氣(LNG)作為燃料的潛力，這將有助於進一步降低碳排放，滿足未來更嚴格的環保要求。

為響應「國際海事組織」(IMO)設定的2050年溫室氣體淨零排放目標，裕民不僅持續進行船隊汰舊換新，致力於推動船隊的環保轉型，更希望在擴展船隊的同時，運用節能環保理念設計新船，以減少碳排放並提升營運效率。此外，裕民也積極研究與開發可持續的燃料替代方案，確保未來的運營更加綠色與環保。

裕民重視ESG，已於今年首次發布「氣候相關財務揭露 (Task Force on Climate-Related Financial Disclosures, TCFD) 獨立報告書」，創臺灣航運業首例。此外，連續多年被納入「富時台灣永續指數FTSE4Good」之組合成分股， 獲得2023年度財團法人台灣永續能源研究基金會「永續報告書白金獎」及「台灣百大永續典範企業獎」。獲得交通部今年績優船舶運送業選拔「擴建船隊績優」、「發展綠色航運績優」以及「支持海事訓練產學合作績優」等三項殊榮，都是對裕民ESG表現的肯定。最後獲得亞洲知名雜誌HR Asia頒發的2024年度「亞洲最佳企業僱主獎」，以及「多元、平等及包容獎」、「職場永續獎」及「員工關懷獎」(，再次由國際認證裕民航運為幸福企業。

今年也再次入選台灣董事學會「2024 外資精選台灣百強榜單」，顯示裕民在市場面、基本面、永續面等3個標準均表現卓越，是具國際競爭力的優質企業。

裕民航運目前擁有Capesize、Panamax、Post Panamax、Ultramax、水泥專用船、超大型油輪(VLCC)、超大型礦砂船(VLOC)及海洋風電人員運輸船(CTV)等船型，自有船隊加上合資及在建船舶，裕民船隊運力合計為71艘，總載重噸位為877萬噸，若加上這次簽約建造的4艘新船，則運力可達75艘，總載重噸位達902萬噸。裕民海外設有新加坡及香港、廈門等子公司，國內則有專注綠能運輸的子公司裕民風能航運公司