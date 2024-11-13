「超單身世代」來臨！永達保經：40歲以上更要準備退休養老計畫

▲台灣愈來愈多人選擇不婚或保持單身。（圖／pakutaso）

記者楊絡懸／台北報導

台灣未婚率逐年上升，生活方式、經濟壓力、職業規劃或對婚姻態度改變等原因，愈來愈多人選擇不婚或保持單身。不過，永達保經提醒，大齡單身族的人生風險，應優先考量生前的保障規劃，其次才是身後的安排。

根據行政院性別統計資料庫數據，2023年台灣25歲至44歲適婚人口的未婚率高達51%，對比80年代，當時台灣適婚人口的未婚率僅14.4%，這個數字差距驗證了「超單身世代」來臨，也預警了未來單身長者的人口將進入大爆炸時代。

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單身族家庭負擔或許比較輕，卻也代表家庭支持的單薄，特別是40歲以上的大齡單身族，距離退休只剩約20年時間，提早布局顯得尤為重要，包括短期的健康風險管理及長期的退休和養老計畫。

永達保經建議，在這段退休準備的衝刺期積極規劃財務與生活安排，為自己構築更有保障的老年生活。主要有三大重點：

首先，單身族應優先檢視老後的醫療保障及退休金的規劃，確保活著的時候能用在自己身上，善用保險機制，將規劃重點放在生前。鑑於醫療科技進步、平均壽命延長，可以考慮以「終身型醫療險」搭配「實支實付醫療險」，因應未來高額的自費醫療費用，轉嫁老年醫療風險。

其次，永達保經建議將意外險、失能險、長照險納入保險配置，因應老年後可能發生的跌倒骨折、長期臥床等風險，藉此轉嫁照護費用。市面有保險公司推出「類長照」複合式保單，將終身壽險、意外失能、特定傷病引起的長照需求納入保障範圍，讓老後醫療規劃更有保障，此外，也可視個人需求及預算搭配重大疾病險、癌症險等，來轉嫁重症的高額開銷，保障老年財務安全。

至於個人退休規劃，擁有源源不絕的現金流最為重要，永達保經建議以「利變型增額壽險」搭配「保單轉年金機制」——利變型增額壽險在投保當下，即享有壽險保障，還可享有時間複利效果累積的保單現金價值；而部分保單的「轉年金」機制，還能確保享有穩定且與生命等長的現金流。

除了醫療、意外、長期照護、退休規劃等面向的保障規劃之外，永達保經更提醒大齡單身族，要納入「雙豁免保費」的機制，確保規劃能如期到位，並考量老後失智、失能等風險，善用「保險金給付信託」、「安養信託」及「意定監護」的結合，優先解決單身族在老年退休時錢的問題，提前在自己身體健康、意識清楚時指定監護人。

如此一來，當未來風險發生時，將可及時在法律上代表自己安排錢的使用及照護的安排，達到心安、財安、人安，讓保險在自己人生中擔起守護者的角色；保險即可在風險發生時成為自己或家庭一股絕處逢生的新生力量，讓大齡單身族在退休階段能夠「生的瀟灑、老的尊嚴、病的豁達、死的無憾」。