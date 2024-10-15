歡慶台貝建交35週年　貝里斯台灣商展與建交紀念攝影展等現情誼

▲歡慶台貝建交35週年，雙方貴賓合切蛋糕，左起貝里斯眾議院議長Hon. Valerie Woods、參議長Carolyn Trench-Sandiford、貝里斯總督Governor-General, H.E. Dame Froyla Tzalam、中華民國徐儷文大使、總理Prime Minister Hon. John Briceno、中華民國僑務諮詢委員徐自立、貝里斯外交兼外貿部長Hon. Francis Fonseca（圖／貿協提供）

記者張佩芬／台北報導

台貝建交35週年，外貿協會與駐貝里斯大使館本月10日至13日在貝里斯首府貝里斯市Caribbean Motors展場擴大舉辦「2024年貝里斯台灣商品展」。除商品展示，配合我國提供貝國農產食品加工輔導計畫，特別規劃小型食品機械、台灣休閒食品、貝國婦女賦權成果、台貝建交35週年紀念攝影展等專區，體現我國與貝國友好邦誼的合作成果。

活動由外交部委由外貿協會辦理，展覽首日之開幕典禮結合我國慶酒會活動，由貝國僑務諮詢委員徐自立主持開幕，我國駐貝里斯大使館徐儷文大使、貝國總督Governor-General, H.E. Dame Froyla Tzalam，及總理Prime Minister Hon. John Briceno先後致詞，並共同剪綵為展覽活動揭開序幕，現場政要、媒體、學界、企業及僑界代表等近五百人出席。

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開幕儀式後，徐儷文大使陪同貴賓參觀館內展出，參觀貴賓對我商現場展示的優質產品表示驚豔，也認同該等產品符合貝國市場需求。現場我國產品大受當地業者青睞，總計開展首日即獲潛在商機15則。

今年度我國計有21家業者參展，其中8家派員、13家以樣品/型錄參展，現場展示的商品豐富多元，涵蓋燃油機車、全地型車、室內門及建築五金、護膚保健品及分散式儲能智碳鏈等優質產品等。

其中，甫於去年打入貝國市場的光陽集團旗下的燃油機車深獲當地消費者喜愛，該集團當地代理也於展期間在展館旁特闢專區推出試乘活動，供參觀者實際體驗台灣品牌機車優越性能，可望為該集團在當地市占再創新高。

連續參展3屆的極智管理顧問公司，於本屆持續推出使用來自貝加爾湖原始森林的白樺茸系列產品，受到多位買主再次洽詢。

首次參展業者包括，成立逾50載、專業經營建築五金及各類室內門的佳宜貿易；專營膠水機械的德原公司；採用天然成分訴求環保化妝品的炬榮實業；以及100%天然植物萃取物製成護理產品的毅樂公司等，均獲當地相關通路洽詢合作。

另有戲公司提供人工智慧產生的應用程式和商業模式，推出包括用於碳貨幣化的Carbcoin和透過adNFT進行社交媒體參與的AMAOIC，開幕首日國慶酒會現場貝國總理也親自掃描體驗肯定該公司AMAOIC產品。此外，貝國當地最大建材五金通路業者Benny's採購代表對佳宜公司室內門、德原公司膠水及有戲公司智碳鏈產品均表示合作意願。

考量貝里斯對外貿易主要出口仍以農漁等初級產品項目為主，農產品因缺乏加工技術，經常放棄採收導致浪費。由於我國合會駐貝里斯技術團刻正規劃與貝里斯政府共同執行食品加工合作計畫，本屆展覽特闢台灣小型食品機械專區，聚焦展出刨冰機、蔬果切片機、真空包裝機，並輔以我國芭樂、鳳梨等果乾於現場供參觀者品嚐，吸引多家當地有意創業之小型業者駐足參觀洽詢。

而結合台灣道地傳統美食的「台灣休閒食品」專區，提供各式滷味、八寶粥、仙草蜜、水果刨冰及義美泡芙等，其中義美泡芙、仙草蜜、水果刨冰在展覽現場最受消費者青睞，試吃過的消費者均讚不絕口。

我國與貝國有長期友好的關係，2022年實施的台貝經濟合作協定(ECA)更促進雙邊互惠合作關係。據我國統計資訊，在ECA帶動下，去年我自貝國進口龍蝦的金額增至211萬美元，較ECA生效前的19萬美元，成長逾10倍，龍蝦已成為在台熱銷產品，也使貝里斯成為台灣第5大進口來源，展示台貝ECA已為雙邊貿易帶來正面效益。