鋼市起風了！中鋼全面調漲11月鋼品盤價　最高漲每公噸1200元

▲中鋼調漲全部鋼品價格。（圖／中鋼提供）

記者楊絡懸／台北報導

中鋼（2002）15日召開今年11月份月盤盤價會議，決議調漲全部鋼品價格，每公噸調漲價格700元至1,200元不等，其中，熱軋鋼捲（軋延料）每公噸調漲1,200元；熱軋鋼板、鋼捲（一般料）每公噸調漲900元。

中鋼表示，美國聯準會（Fed）9月啟動降息循環，非農就業數據顯示勞動力市場依然穩健，美國經濟仍具韌性；中國強力推動降準、降息與房貸優惠措施，帶動近期股、房市與原物料行情反轉急升。

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全球主要經濟體同步傾向貨幣寬鬆政策，經濟合作暨發展組織（OECD）預估今、明兩年全球GDP成長率可達3.2%。台灣民間投資增溫、消費動能延續，最新8月工業生產指數與年增率續居高位，景氣燈號重返紅燈，主計總處預估今年台灣GDP成長率3.9%。

此外，中國經濟振興政策利多齊發，提振市場信心，帶動原料價格大漲，國統局公布9月中國製造業PMI上升0.7來到49.8，已趨近景氣榮枯線；美國內需維持穩健，美東港口罷工紛爭落幕，有利貿易物流回歸正軌；台灣今年前三季汽車累積銷量達34.4萬台，同比僅小幅滑落1.6%，汽車用鋼需求仍在相對高位，第四季為鋼鐵業傳統旺季，有助支持鋼價上揚。

世界鋼鐵協會（World Steel）於10月14日發布短期需求預測（SRO），預估2025年鋼鐵業將保持成長動能，需求預測為1,771.5百萬噸、年增1.2%，較今年再成長2,060萬噸，鋼市展望正向，復甦力道增強。

世界鋼鐵協會統計今年前8個月全球粗鋼產量約為12.5億噸，年減1.5%；中國8月產量年減10.4%，降至7,790萬噸，全球鋼鐵供給維持緊縮。

觀察原物料，鐵礦砂上漲重回每公噸100美元至110美元，煤礦向上突破每公噸200美元，推升鋼材生產成本。

鋼鐵行情方面，歐洲鋼廠ArcelorMittal提漲熱軋每公噸40歐元（約44美元），中國熱軋流通行情自9月初低點大漲超過每公噸人民幣600元（約86美元），寶武、鞍本11月平板類產品每公噸上漲約人民幣500至550元（約71美元至79美元），越南台塑河靜鋼廠熱軋新盤每公噸也調漲30美元，國際鋼市全面谷底翻揚。

中鋼指出，中國擴大經濟刺激政策順勢拉升亞洲鋼價，然考量國內終端需求尚需時間傳導，為確保下游客戶接單動能，公司續採「順勢、穩健」訂價原則，針對11月份的月盤產品適度調漲，持續推動彈性配套措施，以協助用戶緊密接軌鋼市向上周期。