無店面公會建構安全消費環境　產官攜手打造數位護國群山

▲中華民國無店面零售商業同業公會15日召開第四屆第二次會員大會，由理事長王令麟(中)親自主持，現場也邀請多位行政首長及重量級嘉賓一同參與。（圖／記者徐文彬攝）

記者洪菱鞠／台北報導

中華民國無店面零售商業同業公會（簡稱：無店面公會），15日在台大國際會議中心召開第四屆第二次會員大會，由理事長王令麟親自主持，分享年度工作報告與推展執行成果，現場更邀請多位行政首長參與會議，說明如何協助公會提升資安防護及消費者保護，以建構更安全、信任的電商消費環境，產官一同攜手並肩，不只為台灣經濟發展貢獻一份力量，更讓數位產業成為護國群山。此外也安排重量級嘉賓暢談AI與電商產業的未來願景。

包括數位發展部數位產業署主秘黃雅萍、國家資通安全研究院院長何全德、環境部資源循環署署長賴瀅瀅、經濟部智慧財產局局長廖承威、農業部防疫檢疫署副署長徐榮彬、衛福部國民健康署副署長賈淑麗等多位行政首長均應邀出席，與會員廠商進一步交流，同時了解產業發展現況。此外也特別邀請Meta香港及台灣區總經理潘先國針對《未來世代：AI商務》發表專題演講，以及安排趨勢對談，由momo總經理谷元宏、台灣微軟總經理卞志祥及Line電商事業部總經理顧昌欣共同探討「生成式AI如何與電商產業發展共好願景」。

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▲無店面公會理事長王令麟。

▲數位發展部數位產業署主秘黃雅萍期許數位產業成為台灣的護國群山。

黃雅萍表示，數位部成立兩年多以來，不僅僅作為主管機關做行政檢查，也提供相當多資源協助電商建立更安全便利的消費環境，例如已運用物流隱碼技術保護消費者個資、輔導業者使用數位身份認證提升資安，也推動紅隊演練計畫協助業者預防及應對資安事件。此外，配合今年7月通過的打詐四法，電商產業是重要參與者之一，數發部將持續與業者溝通交流，讓大家了解相關內容及配合事項，一同打造更完善的電商消費環境，並期許數位產業成為台灣的護國群山。

▲國家資通安全研究院院長何全德提到，資安院將扮演24小時全年無休的資安夥伴角色，全力協助無店面公會。

何全德指出，國家資通安全研究院（簡稱：資安院）致力協助政府與產業提升資安能力，目 資安院擁有250位資安專業人員，並與無店面零售商業公會緊密合作，在王令麟理事長大力支持下，資安院將持續協助公會，包含即時分享全球資安情資、人才培訓，以及提供個資防護技術支援等，同時積極應對生成式AI帶來的好處與風險，扮演24小時全年無休的資安夥伴角色，目標是建構安全可信賴的數位環境。資安院雖然是在數發部底下肩負行政法人，是全民的資安院，也是無店面零售商業公會的資安院。

針對113年度重點工作內容，無店面公會在資安防護、國際交流及產業發展等皆有所進展，包括成立非現金支付、資訊安全、法規研究等三個專業委員會；與日本貿易振興機構（JETRO）、以色列駐台北經貿辦事處合作，舉辦兩場國際交流會；執行多項資安推廣、電子商務業者防詐推動，以及創新網購循環服務，並成立高爾夫球隊。而公會自成立以來，積極作為政府與業者之間的溝通橋樑，並致力爭取行政機關資源，目前會員數已增長至331家，包括平台商、電視購物、品牌、電信、第三方服務商及金流等業者，其中，外送平台富胖達（foodpanda）、優食（Uber Eats）為新加入會員，亞馬遜網路服務公司、台新銀行則由贊助會員升等。

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