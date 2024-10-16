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無店面公會高峰對談　momo、LINE、微軟暢議生成式AI重塑電商

▲▼中華民國無店面零售商業同業公會第四屆第二次會員大會,無店面大會,(左起)顧昌欣總經理,卞志祥總經理,谷元宏總經理,林俊秀副署長 。（圖／記者徐文彬攝）

▲中華民國無店面零售商業同業公會15日舉辦第四屆第二次會員大會，邀請Line電商事業部總經理顧昌欣（左1）、台灣微軟總經理卞志祥（左2）及momo總經理谷元宏（右2）進行趨勢對談，由數位發展部數位產業署主秘黃雅萍(右1)擔任引言人。（圖／記者徐文彬攝，下同）

記者洪菱鞠／台北報導

從數位轉型到AI轉型，生成式AI的快速發展正深刻影響各行各業，電商產業亦陸續導入相關技術因應趨勢變化。中華民國無店面零售商業同業公會15日在台大國際會議中心舉辦第四屆第二次會員大會，特別安排一場高峰趨勢對談，邀請momo總經理谷元宏、台灣微軟總經理卞志祥及Line電商事業部總經理顧昌欣電商、資訊產業三大巨頭，共同探討「生成式AI如何與電商產業發展共好願景」這項關鍵議題。

受惠於疫情紅利，momo過去五年GMV成長超過兩倍，但隨著疫情結束，消費型態有所改變，今年成長放緩，為尋求新的動能，momo推出全新經營模式「mo店+」，也投入打造自己的RMN，推出「momo Ads」，而這兩大服務都與AI技術應用息息相關。谷元宏說，為滿足消費者對商品多樣性的需求，藉由「mo店+」可引進更多商家入駐，除賦予自主權，momo也會提供技術和資源協助成長，而後端面臨的技術挑戰，例如：此模式擴張後，商品量帶來的人力需求問題，目前AI都能有效解決。

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▲▼中華民國無店面零售商業同業公會第四屆第二次會員大會,無店面大會,谷元宏總經理 。（圖／記者徐文彬攝）

▲谷元宏認為，公司導入AI需評估自身組織特性及情況。

谷元宏認為，包括導流、內容生成、產品頁面優化、轉換率提升、倉儲管理及客服等，AI已可應用於電商流程的各個環節，甚至是文件整理、資料彙整及知識管理等商務應用，至於每個項目是不是都要投入AI，每個公司面對的問題狀況不一，需根據自身組織特性及情況導入，謹慎評估其應用，以momo定位來說，則是將AI視為提升效率的工具，而儘管AI技術具有巨大潛力，其發展仍需時間。

▲▼中華民國無店面零售商業同業公會第四屆第二次會員大會,無店面大會,卞志祥總經理 。（圖／記者徐文彬攝）

▲卞志祥認為，不管是電商或零售，始終圍繞著提升搜尋精準度與推薦達成度，

談到AI對電商領域的應用，卞志祥表示，不管是電商或零售，從移動平臺進入到雲端，或是跨領域跨產業整合，始終圍繞著提升搜尋精準度與推薦達成度，這也是商業模式決戰的兩個重點，而從生成式AI應用來看，要達成這兩大目標可從四大維度切入，一、提升生產效率，AI能處理冗長重複性工作，例如產品標籤、文案生成等，更進一步還能整合多媒體資訊；二、流程自動化，從內部作業到客戶服務，實現高度精準與完整，這也催生了「代理人」概念，從單一產品到跨領域整合；三、改變客戶互動方式，例如提示客服人員最佳應對策略，提升服務品質；最後是創造產品與服務創新。

▲▼中華民國無店面零售商業同業公會第四屆第二次會員大會,無店面大會,顧昌欣總經理 。（圖／記者徐文彬攝）

▲顧昌欣說，用戶已從關鍵字搜尋為主的模式，轉向提問的方式尋找。

大家常用的LINE，從單純的通訊軟體發展成涵蓋數位內容、支付、行銷工具和電商功能的完整生態系，包括LINE購物、LINE禮物、LINE旅遊與開店幫手等，開發各種服務以滿足用戶需求，不同於大型電商平台的是，其善用自身龐大的流量、數據以及技術團隊，協助企業、品牌及直播主等解決問題，創造商業價值，近年也開始投入大量資源發展AI應用，以符合用戶新的使用習慣。

顧昌欣提到，LINE觀察到用戶行為的改變，從過去以關鍵字搜尋商品，轉變為以提問的方式尋找資訊，目前，LINE正嘗試開發AI購物助理，即使用戶不知道要送什麼禮物，也能透過提問獲得AI提供的最佳推薦。雖然這項AI工程浩大，需要重新整理資料庫結構並開發AI技術，但LINE已逐步推進，未來用戶將能從不同合作夥伴中獲得更精準的商品推薦，享受更智慧化的購物體驗。

▲無店面公會邀產官探討電商與生成式AI共好願景 打造數位護國群山。(採訪撰稿／記者黃稜涵；攝影剪輯／記者鄭遠龍)

延伸閱讀無店面公會建構安全消費環境　產官攜手打造數位護國群山

關鍵字： 中華民國無店面零售商業同業公會無店面公會王令麟電子商務零售業網路網路購物

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