無店面公會高峰對談　momo、LINE、微軟暢議生成式AI重塑電商

▲中華民國無店面零售商業同業公會15日舉辦第四屆第二次會員大會，邀請Line電商事業部總經理顧昌欣（左1）、台灣微軟總經理卞志祥（左2）及momo總經理谷元宏（右2）進行趨勢對談，由數位發展部數位產業署主秘黃雅萍(右1)擔任引言人。（圖／記者徐文彬攝，下同）

記者洪菱鞠／台北報導

從數位轉型到AI轉型，生成式AI的快速發展正深刻影響各行各業，電商產業亦陸續導入相關技術因應趨勢變化。中華民國無店面零售商業同業公會15日在台大國際會議中心舉辦第四屆第二次會員大會，特別安排一場高峰趨勢對談，邀請momo總經理谷元宏、台灣微軟總經理卞志祥及Line電商事業部總經理顧昌欣電商、資訊產業三大巨頭，共同探討「生成式AI如何與電商產業發展共好願景」這項關鍵議題。

受惠於疫情紅利，momo過去五年GMV成長超過兩倍，但隨著疫情結束，消費型態有所改變，今年成長放緩，為尋求新的動能，momo推出全新經營模式「mo店+」，也投入打造自己的RMN，推出「momo Ads」，而這兩大服務都與AI技術應用息息相關。谷元宏說，為滿足消費者對商品多樣性的需求，藉由「mo店+」可引進更多商家入駐，除賦予自主權，momo也會提供技術和資源協助成長，而後端面臨的技術挑戰，例如：此模式擴張後，商品量帶來的人力需求問題，目前AI都能有效解決。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲谷元宏認為，公司導入AI需評估自身組織特性及情況。

谷元宏認為，包括導流、內容生成、產品頁面優化、轉換率提升、倉儲管理及客服等，AI已可應用於電商流程的各個環節，甚至是文件整理、資料彙整及知識管理等商務應用，至於每個項目是不是都要投入AI，每個公司面對的問題狀況不一，需根據自身組織特性及情況導入，謹慎評估其應用，以momo定位來說，則是將AI視為提升效率的工具，而儘管AI技術具有巨大潛力，其發展仍需時間。

▲卞志祥認為，不管是電商或零售，始終圍繞著提升搜尋精準度與推薦達成度，

談到AI對電商領域的應用，卞志祥表示，不管是電商或零售，從移動平臺進入到雲端，或是跨領域跨產業整合，始終圍繞著提升搜尋精準度與推薦達成度，這也是商業模式決戰的兩個重點，而從生成式AI應用來看，要達成這兩大目標可從四大維度切入，一、提升生產效率，AI能處理冗長重複性工作，例如產品標籤、文案生成等，更進一步還能整合多媒體資訊；二、流程自動化，從內部作業到客戶服務，實現高度精準與完整，這也催生了「代理人」概念，從單一產品到跨領域整合；三、改變客戶互動方式，例如提示客服人員最佳應對策略，提升服務品質；最後是創造產品與服務創新。

▲顧昌欣說，用戶已從關鍵字搜尋為主的模式，轉向提問的方式尋找。

大家常用的LINE，從單純的通訊軟體發展成涵蓋數位內容、支付、行銷工具和電商功能的完整生態系，包括LINE購物、LINE禮物、LINE旅遊與開店幫手等，開發各種服務以滿足用戶需求，不同於大型電商平台的是，其善用自身龐大的流量、數據以及技術團隊，協助企業、品牌及直播主等解決問題，創造商業價值，近年也開始投入大量資源發展AI應用，以符合用戶新的使用習慣。

顧昌欣提到，LINE觀察到用戶行為的改變，從過去以關鍵字搜尋商品，轉變為以提問的方式尋找資訊，目前，LINE正嘗試開發AI購物助理，即使用戶不知道要送什麼禮物，也能透過提問獲得AI提供的最佳推薦。雖然這項AI工程浩大，需要重新整理資料庫結構並開發AI技術，但LINE已逐步推進，未來用戶將能從不同合作夥伴中獲得更精準的商品推薦，享受更智慧化的購物體驗。

▲無店面公會邀產官探討電商與生成式AI共好願景 打造數位護國群山。(採訪撰稿／記者黃稜涵；攝影剪輯／記者鄭遠龍)

延伸閱讀：無店面公會建構安全消費環境 產官攜手打造數位護國群山