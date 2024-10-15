輝達會贏不意外！　外媒：研發支出是對手超微2倍

▲NVIDIA共同創辦人暨執行長黃仁勳。（圖／記者湯興漢攝）

記者陳瑩欣／台北報導

輝達（NVIDIA）共同創辦人暨執行長黃仁勳掀起AI浪潮，近期對Blackwell架構晶片需求以「非常瘋狂」形容，AI晶片供應鏈股價獲拉升，外媒指出，NVIDIA最近一季研發支出高達競爭對手超微（AMD）的2倍，NVIDIA贏過AMD一點都不意外。

Wccftech報導指出，NVIDIA 在截至 7 月底的季度的研發支出高達30.9億美元（約台幣989億元）。將這一數字年化，作為 GPU 製造商前 1 季和未來 3 季的累積（可能）研發指標，收益為 123.6 億美元（約台幣3955.2億元）。

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相比之下，AMD 在截至 6 月底的季度的研發費用為 15.93 億美元（約台幣509.76億元）。將這一數字年化後，作為該公司前 1 季和未來 3 季的累積（可能）研發指標，得出 63.72 億美元（約台幣2039.04億元）。

換句話說，根據目前的年化預測，NVIDIA 目前投資的研發費用約為 AMD 的 2 倍。這標誌著與 2013 年相比出現了顯著偏差，當時兩家公司在各自的研發活動上的投資幾乎相同。然而，從那時起，NVIDIA 繼續加大研發活動的投入，並且現在正在享受這些投資的成果。

外媒分析，AMD 必須將研發資源分配給 CPU、GPU 和 FPGA 領域。相較之下，NVIDIA 越來越多地將其資源用於建造 AI 機架，這只會進一步鞏固 GPU 製造商在這個競爭激烈的領域的領先地位。

黃仁勳最近接受 Altimeter Capital 採訪時斷言，現有資料中心在未來 4 到 5 年內將需要價值約 1 兆美元（約台幣32兆元）的 GPU 來現代化並跟上不斷變化的需求環境，市場預料NVIDIA研發支出將持續擴張。