四維航Q3營收季增13%　明年上半年起有望大賺烏克蘭重建財

▲四維航董事長藍心琪曾在法說會上指出，烏克蘭重建所需物資運送正好是公司的專長。（圖／四維航提供）

記者張佩芬／台北報導

四維航(5608)今年9月營收3.12億元，月增0.51%，年增13.32%，第三季營收9.42億元，季增12.68%，在第二季已經轉盈情況下，估計第三季會有更好表現；明年上半年俄烏戰爭有望停戰，四維航旗下24艘輕便系列散裝船最適合彎靠烏克蘭港口，有望大賺烏克蘭重建財；另近兩年受國內旅遊衰退影響的子公司綠舞國際觀光飯店，業績估也將逐漸好轉。

德國明鏡周刊等國際知名媒體指出，由於烏克蘭民眾厭戰情緒日增，加上美國總統大結束後，不論是川普或是賀錦麗當選，估計都會慢慢撤回對烏克蘭的援助，設法讓俄烏停戰。海運業界評估，明年上半年有望達成停戰目標，全面開啟烏克蘭重建。

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歐盟執行委員會估計未來十年，烏克蘭重建和復原的總成本為4860億美元，約新台幣15.2兆，四維航董事長藍心琪曾經在公司法說會上指出，戰後重建所需物資運送正好是四維航的專長，因為四維航的船隊以中小型散裝船為主，適合運送鋼筋、水泥、木料等建材。

四維航擁有5艘超輕便型船與19艘輕便型船，因自備吊桿，適合彎靠烏克蘭港口，由於公司有七成船隻都是在現貨市場營運，不受長約約束，一旦烏克蘭重建開啟，立刻就可以有船加入重建物資運送。

▲左上圖綠舞四人家庭房；右上圖豪華湖畔Villa；下圖忍者體驗。（圖／綠舞提供）

綠舞國際觀光飯店則將參加11月1日至4日的 ITF台北國際旅展」，即日起並舉辦線上旅展，以最低4折優惠進行促銷，每人最低只要2147元起即可入住全台最美親子飯店及豐富日式庭園園區活動。

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四維航運今年第二季單季營收8.37億元，獲利0.9億元，EPS0.06元，公司6月底接了一艘全新6.33萬噸超輕便型散裝貨輪「德維輪」，簽有13-16個月指數連結長約，可增添營收獲利，全年可望小有獲利。上半年累計營收16.22億元，虧損1.19億元，EPS-0.55元。