Uber Eats娶熊貓何佩珊不支持　勞動部曝原因

▲勞動部反對Uber Eats併購Foodpanda。（示意圖／記者林敬旻攝）

記者廖婕妤／台北報導

Uber Eats想要併購Foodpanda台灣外送事業，公平會正在審議中，不過勞動部已發函給公平會表達反對，勞動部長何佩珊也透露自己不支持併購案，對此，勞動部也說明不同意理由，業者與工會在重大勞動議題上無法達成共識，勞動部在保障外送員勞動權益立場下，表達不支持兩業者進行結合。

勞動部表示，國內2大外送平台Uber Eats、Foodpanda結合案，刻正由公平會受理審理，勞動部本於勞動主管機關，為保障外送員勞動權益，持續輔導外送平台業者與外送工會針對工會於今年5月29日提出7項訴求，其中4項訴求均與外送員勞動權益有關，分別為「停權要透明」、「報酬有保障」、「定型化契約」及「全時段保險」涉及重大外送勞動權益事項等進行對話協商。

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勞動部指出，函請公平會對該會審查本結合案，具體提出2大意見，第一為應要求外送平台業者與外送工會就外送員權益有關4項訴求盡速達成共識，並將雙方共識納入審查結合案之必要文件之一，若雙方無法就工會所提4項訴求達成共識，不宜進入審查程序。

第二，應要求外送平台業者提出結合案影響外送員勞動權益事項具體說明及處理方案，包括Foodpanda外送員是否移轉至Uber Eats、外送員所獲運費能否維持等重要事項，並應承諾會與外送工會進行協商。

勞動部強調，目前2家外送平台業者在勞動部輔導進行對話平台，或各自與工會間之互動，皆無法回應工會訴求或任何達成共識之進度與可能，Uber Eats、Foodpanda結合審查權責在公平會，勞動部尊重該會依法審理程序，惟業者與工會在重大勞動議題上無法達成共識之前題下，勞動部本於勞動主管機關保障外送員勞動權益之立場，表達不支持兩業者進行結合。