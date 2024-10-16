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基隆港高遠新村歷史建築招商　盼融入文化底蘊與周邊特色

▲基隆港務分公司宋益進副總經理(右4)與基隆市文化觀光局江亭玫局長(左4)在說明會上合影。（圖／基隆港務分公司）

▲基隆港務分公司宋益進副總經理（右4）與基隆市文化觀光局江亭玫局長（左4）在說明會上合影。（圖／基隆港務分公司）

記者張佩芬／台北報導

台灣港務公司基隆港務分公司16日辦理「穿古越今的高遠新村歷史建築招商說明會」，招商基地面積3,089.26㎡（約934坪），地點位於基隆市中山區和平社區，距離基隆車站僅5分鐘車程，不僅交通便利，更完美結合港口歷史與現代文創的多元新風貌，港方期盼投標業者能融入文化底蘊與周邊特色，打造具有特色的遊憩空間。

基隆港務分公司預計於年底前採公告招商方式，綜合評選最優投資人承租經營高遠新村歷史建築。本次說明會除了讓參與貴賓瞭解招商相關條件及歷史建築修復再利用辦理過程外，亦邀請包含潛在投資人、媒體朋友共同體驗並感受高遠新村的歷史建築與文化風貌。

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基隆港務分公司副總經理宋益進分享：「高遠新村歷史建築是一個有其豐富歷史故事的建物，有別於市區常見的小型連鎖咖啡餐飲店。我們期許投資人能發揮巧思，在經營上融入高遠新村歷史建築的文化底蘊，並結合周邊特色景點，打造為鄰近基隆港之特色地標與私房秘境，成為遊客或市民的假日休憩新選擇。」

高遠新村歷史建築見證了從日據時代至今的基隆港發展歷程，距離東西岸郵輪碼頭僅約5分鐘車程，未來無論是郵輪旅客或觀光客、市民，都可到此品茗、喝咖啡，並欣賞周邊的特色景點。基隆港務分公司期待在不久的將來，能成功引進眼光獨到的投資人，讓高遠新村歷史建築成為基隆港第一個文化資產活化再利用的成功案例。

關鍵字： 基隆港高遠新村招商

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