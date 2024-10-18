外媒爆Blackwell延遲釀台積、輝達內訌　互指技術問題、被迫趕工

▲台積電。（圖／記者高兆麟攝）

記者高兆麟／綜合報導

根據外媒The Information報導，知情人士表示，NVIDIA發布Blackwell後不久就開始和台積電互相指責。NVIDIA的工程師在測試時發現，Blackwell架構的晶片在資料中心常見的高壓環境下會無法運作。一些NVIDIA的工程師認為，這可能部分源自於NVIDIA對Blackwell的設計有缺陷，但也有另一派認為，Blackwell晶片生產放緩是因為台積電採用新技術，將不同類型的晶片封裝在一起，導致現在傳出兩方起了內訌。

除了Blackwell的設計，兩名台積電的員工也表示，另一個NVIDIA導致問題的原因是，NVIDIA相比另一大客戶蘋果，留給台積電解決問題的時間更少。

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今年8月初NVIDIA被爆出Blackwell晶片出貨延遲的消息，震驚市場。當時有報導表示，因設計缺陷，Blackwell系列晶片中最先進的AI晶片將推遲三個月或更久發布，Blackwell晶片的大量出貨可能延遲至明年第一季。摩根士丹利也在報告中表示，Blackwell晶片的生產可能會暫停約兩週，但可以在今年第四季透過台積電的努力趕上。

但在出貨延後的消息傳出後，有些股東向公司詢問，因此傳出台積電的IR部門就將責任推到NVIDIA身上。

外媒指出，NVIDIA和台積電的業務往來始於1995年，那一年，NVIDIA創辦人黃仁勳碰到瓶頸，寫信求助他在史丹佛大學的學長、台積電創辦人張忠謀。沒多久張忠謀親自打電話給黃仁勳打電話回應。台積電接下並出色完成了代工NVIDIA晶片的訂單，幫NVIDIA快速佔領市場。這段和張忠謀連結的經歷也被黃仁勳畫成漫畫送給了張忠謀。

此後NVIDIA與台積電長期合作，形成高度的共生關係。NVIDIA依賴台積電的先進製程和專業知識將晶片設計落地，並且已成為僅次於蘋果的台積電第二大客戶。研究半導體產業的分析師Dan Nystedt今年曾估算，去年台積電有77.3億美元的收入來自NVIDIA，佔年收入的11%，第一名的蘋果貢獻了25%的收入。

不過過去將近三十年，NVIDIA與台積電的合作也有許多難關，因此本周傳出內訌也應該不算太嚴重的問題，台積電目前佔據先進晶片製造九成以上市場，NVIDIA推出的晶片還離不開台積電，儘管有跡象顯示NVIDIA希望減少對台積電的依賴。例如有消息稱，NVIDIA研究與三星合作生產新的遊戲晶片，希望得到相比台積電同代晶片製造技術報價20%到30%的折扣。

維繫NVIDIA與台積電合作的另一個因素是張忠謀。他雖然2018年已退休，但還在台積電有重要影響力。他非常重視長期客戶的忠誠度。有客戶曾將部分原本交給台積電的業務轉給其他製造商，後來試圖重新找台積電做，張忠謀就提高了對他們的報價。

無論是否影響兩家公司的合作，此次傳出的內訌都顯示，隨著AI業務吸引越來越多的資金，NVIDIA對台積電施加的壓力也越來越大。為了鞏固在AI晶片領域的主導地位，NVIDIA致力於每年推出一種新架構。台積電一直在努力擴大最新晶片封裝技術的產能，但在這方面，台積電自身努力的空間有限。