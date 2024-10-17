台積電魏哲家直球回應核電能源題　「相信政府保證滿足水電需求」

▲台積電。（圖／記者高兆麟攝）

記者高兆麟／新竹報導

晶圓代工龍頭台積電今 （17） 日舉行法說會，針對法人關心台灣能源議題，台積電是否考慮核電，台積電董事長魏哲家則說，針對使用能源種類可能沒辦法直接說明，但對於用電需求，台積電得到政府保證「一定能滿足水電需求」。

魏哲家說，台積電在台灣蓋了很多廠，這需要土地、水和電，台積電對此和政府密切溝通，也和他們溝通公司的需求，政府也保證提供台積電支持，對此台積電也相信政府，所以說到是否要用其他的能源，不管核電、綠電或其他，可能沒辦法現在說明，但台積電有得到保證，會滿足台積電對不管是水、電的需求。

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另外，針對海外廠是否有機會達到損益兩平，台積電財務長黃仁昭則說，海外廠的獲利能力肯定會比台灣廠要弱，因為海外廠要負擔更高的成本，產能還沒有台灣廠區高，且目前還要面對折舊問題，但隨著時間增加，獲利就會跟著增加。

魏哲家也說，台積電海外設廠的選擇都是根據客戶需求及地緣彈性，還有政府補助，在美國台積電得到很多承諾還有客戶支持，在過去幾個月有很大的進展，日本和德國也是，台積電海外廠都可以提供和台灣廠區一樣的品質，台積電海外廠雖然成本較高，但會成為業界中最有效率的。

至於有法人追問，台積電是否會考慮購買其他大廠分拆業務的晶圓廠，對此魏哲家則笑說，不會，「完全不想」。