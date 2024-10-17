快訊／威力彩4.9億開獎了！實現財富自由就看這7碼

台積電Q3每股大賺12.54元「年增破5成」 毛利率飆57.8％破財測高標

晶圓代工龍頭台積電今 （17） 日舉行法說會並公佈 2024 年第三季財務報告，台積電第三季合併營收約新台幣 7596 億 9 千萬元，稅後純益約新台幣 3,252 億 6 千萬元，每股盈餘為新台幣 12.54 元（折合美國存託憑證每單位為 1.94 美元），毛利率更達57.8％，突破財測高標。

低薪勞工定義揭曉？ 何佩珊：月薪3.1萬元就算是

行政院經濟發展委員會將於今日下午召開第二次會議，會中將討論如何改善台灣薪資狀況，並應先定義「低薪勞工」；對此，勞動部長何佩珊今日表示，依經濟合作暨發展組織（OECD）定義，薪資中位數的三分之二，就屬於低薪勞工，以台灣的數據計算，大約就是3.1萬元。

地緣政治助攻！銀樓金價每錢10870元破紀錄 老闆嗨喊「會更高」

受到北韓領袖金正恩修改憲法「將南韓視為敵國」增加地緣政治風險等因素影響，金價今（17）日再度向上挺升，包括國際現貨黃金報價、台銀黃金存摺、銀樓黃金牌價全都刷新紀錄，台北市金銀珠寶公會副理事長、金加家珠寶董事長石文信表示，今日銀樓黃金已掛出每錢10870元台幣，再破新高，預料會再走揚。

少了844萬人！國發會最新人口推估 2070年全台不到1500萬人

國發會今（17）日公布最新2024-2070年人口推估結果，顯示我國未來長期少子高齡化現象將更趨明顯，未來總人口持續下降，預估2070年我國總人口將比2024年減少844萬人、只剩下不到1500萬人。

台積電神山拯救眾生！ 彭博：業績預期成功緩解AI榮景焦慮

全球半導體晶圓代工龍頭台積電（2330）今（17）日舉行法說，繳出一系列亮眼成績與超乎市場預期的前景，法人詢問只花1小時就結束，會後《彭博社》以「成功緩解AI榮景焦慮」形容這場法說會，而台積電夜盤報價持續上演「認錯」戲碼，至台北時間17日傍晚5點多，漲幅已超過7.42%。

菲律賓送電論遭藍團酸「誤入叢林」 郭智輝：我怎可能是小白兔

經濟部長郭智輝拋出「菲律賓送電論」引發爭議及關注，國民黨立委王鴻薇說他是「誤入叢林的老黑兔」，郭智輝今被問及此事，強調說自己沒有誤入歧途，當了10幾年教授、40幾年董事長，「我怎麼可能是小白兔。」

台積電魏哲家否認毛利率超車客戶 曝「一輩子賺不過」最大AI廠

晶圓代工龍頭台積電今 （17） 日舉行法說會並公佈 2024 年第三季財務報告，針對台積電毛利率不斷飆高，有法人好奇是否已經比客戶還高，對此台積電董事長魏哲家笑回，台積電的毛利率比客戶高，這不是真的，看看現在最大的AI廠商，他們的毛利率，台積電大概一輩子都無法達到，但因為台積電和他們在不同產業，台積電需要很高的毛利率來生存還有維持健康成長，因此公司才這樣設定定價策略。

「國巨座無虛席」後第2案！證交所：翔耀重訊有廣告嫌疑罰10萬元

翔耀（2438）日前發重大訊息，經證交所發現，除了對子公司監督管理未依照規定辦理，9月30日發布的重訊不但延遲、甚至揭露內容不完整，且重訊內容還有類似廣告宣傳文字描述，因此併處以違約金新台幣10萬元；這是繼國巨公司違反申報規定「重訊有廣告文字」後，第二案被證交所處罰。

台積電法說才50分鐘！美股夜盤飆破200美元瘋漲7% 半導體廠同歡

台積電（2330）美股16日正常交易以每股186美元作收，隨著台積電法說會業績釋出利多下，在台北時間17日下午2點47分、約法說會後50分鐘左右，美股夜盤愈戰愈勇，漲幅一度突破7%，每股報價衝破200美元，最高來到201美元，漲逾7.2%。

沒有泡沬！魏哲家喊「AI是Real」 需求才開始要維持數年

晶圓代工龍頭台積電今 （17） 日舉行法說會，針對法人好奇AI需求是否只是泡泡，台積電董事長魏哲家對此堅定回答「答案是Real！」，AI需求是真的，更透露需求才正要開始，更會持續數年。