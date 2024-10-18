德魯里貨櫃運費指數下跌4%　韓國評估川普當選不利貨櫃船運

▲韓國評估川普如果當選美國總統，不利貨櫃船運。（圖／紐澤西港務局提供）

記者張佩芬／綜合報導

昨(17)晚公布的德魯里貨櫃運價指數(WCI)下跌4%，其中地中海與歐洲航線跌幅最高，分別為-9%與-6%；國內攬貨業估計本月底前市場運價不會有太大變化，11月歐美線都有漲價計畫，能否實現需再觀察一周。韓國海事研究所所長Kim Min-soo近日指出，川普如果當選美國總統，他對進口貨的高關稅政策不利貨櫃運價。

本周德魯里貨櫃運價綜合指數為每大箱(40呎櫃)3216美元，比2021年9月的疫情峰值10,377 美元低69%，但比疫前的2019年平均費率1420 美元高出126%。年初至今的平均綜合指數為大箱4058美元，比10年平均價2834美元高出1225美元(因疫情特殊因素而膨脹)。

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從上海到熱那亞的運費下降了9%，即每大箱下降了346美元至3438美元，而從上海到鹿特丹的運費下降了6%，即每大箱下降了218美元至3373 美元。從上海到紐約的運費下降了3%或152美元，至5609美元，從上海到洛杉磯的運費下降了2%，即78美元，至4941美元。

韓國國民議會本月舉行的航運論壇上，韓國海事研究所所長Kim Min-soo指出，如果川普再次當選美國總統，貨櫃運費將面臨更大壓力，因為預計他將恢復保護主義措施，減少進口，特別是跨太平洋運費和亞洲內部運費。

川普政府意味著美國可能進口更少的消費品，尤其是來自亞洲的消費品。將影響亞洲內部原材料和中間產品的流動。隨著美國加強國內生產政策並對中國大陸產品徵收關稅，這些產品的出口將會減少，美國鋼鐵產品進口也將減少。

提議對中國商品課徵60%關稅，並對所有進口美國的其他商品徵收高達20%的關稅，他甚至不時威脅要對墨西哥企業和考慮將業務遷往海外的美國公司，徵收更高的關稅。

如果現任副總統賀錦麗獲勝，民主黨總統拜登的政策可能會繼續下去，預計對運費的影響有限。賀錦麗擔任總統還可能意味著亞洲對美國的汽車出口增加，因為她可能會繼續實現目前的目標，即到2030年讓電動汽車占美國所有新車的一半。川普和共和黨則可能會削減對電動汽車的補貼。

Kim Min-soo評估，如果賀錦麗當選，美國港口貨櫃輸送量的年平均增長率預計為2.5%-2.7%，而川普領導下，預計為1.6%-2%。

為了應對特朗普就任總統對集裝箱運輸的影響，金所長建議貨櫃船公司開發前往歐洲、南美和非洲的新航線。另他表示，政府應制定稅收優惠和金融政策，以減輕初始成本負擔。