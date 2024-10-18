愷森能源攜美商GSSG Solar寰宇太陽能　共開發220MW地面型光電案場

▲左起為GSSG Solar資深經理Eric Jan、愷森能源業務營運協理曾信融。（圖／愷森能源提供）

記者高兆麟／綜合報導

力麗觀光開發股份有限公司 （5364）轉投資子公司愷森能源近日宣布，與美國再生能源基金管理公司GSSG Solar寰宇太陽能共同投入台灣太陽光電案場的開發；本次合作代表愷森能源成為GSSG Solar在台灣最重要的戰略開發合作夥伴，雙方未來將攜手推動台灣能源轉型與永續發展。



雙方的合作將從愷森能源目前已掌握中南部地區案件，合計總開發裝置容量220MW的太陽光電案件啟動正式合作。整體合作計畫將依照申請進度，分階段陸續於2025年中取得施工許可後正式啟動建置工程；GSSG Solar預計整體專案將投入約新台幣120億元，由愷森能源負責開發整合及統包工程統籌。本次合作開發不僅將顯著提升國內再生能源綠電供應能力，更進一步減少對傳統發電模式對於化石燃料的依賴，加速推動台灣的能源結構轉型。



愷森能源與GSSG Solar的合作開發過程中，雙方始終秉持堅持珍惜土地的原則，深入評估每一個案件的環境影響，確保在開發光電案場的同時，有效維護生態環境及土地資源，與當地民眾進行良好完善的溝通。GSSG Solar資深經理Eric Jan（ジャン ニェンジュ）表示：「很高興與力麗集團締結為合作夥伴，並期待在未來的日子裡能夠創造更多合作機會。」愷森能源同時強調：「我們致力於以負責任的態度進行土地開發，確保光電案場與環境共存共榮。我們尊重土地的價值，並採取一切必要措施盡力避免對環境的影響。」



力麗店子公司愷森能源本次與GSSG Solar的太陽光電案場開發合作，預期每年總計可發電2.8億度，可供應至少7萬戶家庭一整年的用電量；未來20年的累積發電量將超過56億度，也為再生能源供應做出可觀貢獻。



GSSG Solar長期致力於全球太陽能與再生能源投資管理，總部座落於美國丹佛、並於東京及台北設有辦事處，在日本、美國、以及台灣已累計投資超過500MW太陽能專案。此次合作案不僅是台灣能源技術服務業在再生能源領域的重要里程碑，更展現出力麗集團與GSSG Solar雙方對於永續發展的長期承諾。