金仁寶集團舉辦聯合淨灘活動　還特別設置「有薪志工假」

▲金仁寶集團舉辦聯合淨灘活動，攜手守護海洋生態。（圖／金仁寶集團提供）

記者楊絡懸／台北報導

金仁寶集團18日在淡水洲子灣海岸舉行聯合淨灘活動，包括金寶集團（2312）、仁寶電腦（2324）、康舒科技（6282）、神寶醫資一齊參與，落實海洋生態與海岸環境保護，共同為聯合國永續發展目標（SDGs）第14項保育及永續海洋生態努力。

聯合淨灘活動由金寶集團永續長游乃溥、仁寶電腦資深副總魏秋瑞、康舒科技永續長陳國隆的帶領下，志工們捲起衣袖，清理出數百公斤的海洋廢棄物，讓洲子灣重現純淨美景。

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游乃溥表示，海洋廢棄物汙染水域，威脅海洋生物的生存，衍生的塑膠微粒隨著海水漂流及食物鏈的累積，也危害了全球人類的健康，期盼淨灘活動能讓更多人意識到，解決海洋垃圾問題是保護環境與促進生物多樣性、實現永續發展的重要任務。

陳國隆指出，隨著氣候變遷帶來的挑戰日益嚴峻，將環境永續內化成企業文化顯得更加重要，透過此次的活動，希望激勵員工在工作之外，也能關注並實踐生態保護及環境永續的理念。

為鼓勵員工實踐環保公益，金寶電子、仁寶電腦、康舒科技也特別設置「有薪志工假」，並藉由平日的垃圾分類及鼓勵自備環保餐具，將環保融入日常，讓減塑成為一種生活態度。

金仁寶集團指出，以行動回饋賴以生存的地球，並以己身優勢扮演好價值鏈貢獻者的角色，未來將持續投入資源支持社會公益及環境保護，發揮企業的公益影響力，擴大永續效應，兌現綠色未來的承諾。