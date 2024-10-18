台中港積極推動危險品管理系統　高雄港自助人員管制設備升級

▲台中港港區危險品儲放資訊示意圖。（圖／台中港務分公司）

記者張佩芬／台北報導

鑒於近期大陸寧波舟山港危險品爆炸案，全球各大港口對危險品管理標準不斷趨嚴下，台中港務分公司透過升級危險品管理系統精進管理，以防止危險品事故的發生。高雄港的自助人員管制設備為使查驗作業效率提升，於112下半年~113上半年間，在管轄各區全面加裝設置姓名LED看板、高亮度號誌燈及高音量蜂鳴器，共計49套，使自助式人員管制更便利、功能再提升。

台中港物分公司指出，作為台灣西部海岸的重要國際港口，承擔著大規模貨物的進出口與倉儲作業，隨著貿易量持續增長，危險品的流通風險也隨之提高，公司原就依法規要求業者制定妥善的儲放管理計畫並落實港區危險品三級查檢制度。綜觀港區及工廠發生重大爆炸事故，將導致嚴重的經濟損失與環境破壞，凸顯採資訊系統化執行危險品管理及掌握救災應變資訊之必要性。

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台灣港務公司推動危險品管理系統精進，並採地理圖資模組及回應式網頁設計，讓繁雜管理資料更具視覺化的應用。台中港務分公司積極推動系統升級外，藉由系統優化提升港區危險品安全管理，運用系統化管理迅速查詢港區危險品儲放位置、物質及數量，更有效掌握高度危險物品及行政院列管化學品在港情形；輔助港區災害應變方面，運用資料庫整合及圖文互查介面，即時供災防應變人員掌握事故地點、儲放物質與應變處理、鄰近儲放資訊及緊急聯絡窗口等應變救災資訊。

台中港務分公司除透由系統進行管理，每年與交通部航港局、港務消防隊、海保署等管理機關攜手合作，針對港區的危險品經營業者進行聯合督導作業，本年度亦辦理不定期抽檢業者廠區危險品儲放作業，要求業者善盡第一線自主管理責任及增設相關洩漏檢測設備，成立「臺中港危險品儲運災害應變通報群組」確保即時掌握港區訊息及狀況應急處置的完善。橫向聯繫部分也與交通部航港局、港務消防隊、環保署、海巡署等相關單位保持緊密合作，模擬各類可能的災害情境，強化各單位協同應變能力。台中港務分公司定期舉辦並參與危險物品安全培訓，提升港口工作人員對危險品辨識、預防及應變處置的能力。為應對不同類型的事故。

作為台灣國際貿易的重要門戶，台中港在危險品安全管理及救災升級的努力，鞏固其作為區域物流樞紐的關鍵角色，確保貨物流通安全。未來，台中港將持續追蹤全球危險品管理趨勢，並依據最新標準調整危險品管理機制，積極提升港區的安全水平，為港口的永續發展奠定良好基礎。

▲中島34號管制站姓名LED看板、高亮度號誌燈及高音量蜂鳴器。（圖／高雄港務分公司）

高雄分公司則為因應每年高達1400萬人次進出港區之查驗作業，自109年起即推動電子化，陸續於港區設置自助式人員管制機(Kiosk)建置。截至113年10月止，已建置完成15進15出，共計30條E化車道之人員管制機(Kiosk)設備，針對進出港人員進行即時比對查核與記錄控管。

而為使查驗作業效率提升，於112下半年~113上半年間，在高雄港蓬萊、苓雅商港區、中島商港區、第一至第七貨櫃中心及安平港區內，全面加裝設置姓名LED看板、高亮度號誌燈及高音量蜂鳴器，共計49套，使自助式人員管制更便利、功能再提升。

高雄港務分公司自109年起所建置的第一代自助式人員管制機(Kiosk)，係以機台本身內建之紅綠燈及喇叭蜂鳴器所提供之聲光資訊，作為能否通行之依據，但於多人同時通行之狀態下，原先設備存在無法得知資料是否漏失的疑慮，因此，在確保資料完整性之目的下，自112年起，為提升系統讀取速度及正確性，開始於第四貨櫃中心118查驗站加裝姓名LED看板、高亮度號誌燈及高音量蜂鳴器，並進行測試，當系統成功讀取長期港區通行證、身分證、臨時通行證時，透過看板、紅綠燈及蜂鳴器之即時反應，立即顯示通行人員姓名及通行判斷結果，輔助港警及通行人員更明確得知系統是否已成功辨識身分，作為通行與否之參考。

未來港務公司也將於既有基礎設備上，戮力於便民、高效、及系統可靠穩定度上持續深耕，以達完整便利之創新服務，提昇港口營運績效及全球競爭力。