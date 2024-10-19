台版COP臺灣氣候行動博覽會　「國泰永續識務所」限時登場

▲國泰永續識務所登場。（圖／國泰金提供）

記者巫彩蓮／台北報導

國泰金控（2882）攜手國際氣候發展智庫（ICDI）、環境部氣候變遷署及交通部中央氣象署，共同舉辦第四屆「2024臺灣氣候行動博覽會」。今年國泰展區以「勇敢淨零，共創更好」為主軸，將知識性臉書專頁「國泰永續識務所」實體化，藉由互動方式解析永續關鍵字與議題，讓永續概念走入日常生活。

台灣氣候行動博覽會自2021年起舉辦，為每年氣候行動的盛事，今年扣合國際議題趨勢和聯合國氣候變遷高峰會COP29主題，聚焦在永續（Sustainability）、公正轉型（Just Transition）及多元共融（Inclusion）等三大議題主軸。國泰金控長期重視氣候變遷與環境永續議題，關注投入綠色產業發展、加速推動低碳經濟成長，期望透過舉辦「臺灣氣候行動博覽會」與「國泰氣候變遷青年論壇」，邀請青年世代一起面對環境挑戰，推動全民共同落實永續行動。

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國泰金控總經理李長庚表示，「氣候、健康、培力」一直是國泰永續策略發展三大主軸，在氣候議題上，國泰從參與國際倡議、自身營運、低碳投融資及商品服務、商品碳足跡、員工活動結合綠能公益等，全集團總動員，從上到下積極推動，並善用金融核心職能發揮影響力，帶動台灣產業一起轉型。

近年從中央各部會，到這次中部八個縣市，對氣候議題的概念越來越深化，希望透過共同主辦氣候博覽會，與公眾面對面地接觸，喚起全民對氣候變遷的風險意識，凝聚台灣氣候行動的能量，讓台灣版的COP在中台灣具體的展現。

同時，國泰長期支持「青年培力」，期待成為激發青年創造的最佳引導者，從2020年起連續五年舉辦國泰氣候變遷青年論壇，今年首度移師台中，邀請臺灣科技媒體中心陳璽尹執行長專場演講，帶領青年了解全球最新氣候科學。

