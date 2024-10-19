護國神山難撼動！　謝金河：台積電告訴大家的4件事

▲台積電。（圖／記者高兆麟攝）

記者陳瑩欣／台北報導

被稱為「護國神山」的台積電（2330）周四法說端出財報驚艷四射，股價表現在台股和美股都創下佳績，財信傳媒董事長謝金河今（19）日在臉書上發文表示，從台積電告訴大家4 件事，市場質疑毛利率被海外設廠吃掉，事實是跳升到不得了數字；AI（人工智慧）賽道，台積電把對手遠拋在後；矽盾時代，台積電角色不可限量；與ASML（艾司摩爾）命運會更加緊密結合。

以下是謝金河臉書：

[廣告]請繼續往下閱讀...

台積電召開法說會，公布第三季業績，稅後純益3252.6億元，Eps12.54元，這個成績讓市場驚嘆。如果把前三季業績一起看，前三季純利7985.88億元，Eps30.8元，這是台積電史上最好的成績表現。

台積電在法說會上預告第四季以美元計價的營收在265億美元左右，回推單季EPS可能在14元上下，那麼全年EPS可能落在44到45元之間。這個法說會當然會激勵台積電的股價。在法說會後的第一個交易日，TSMC Adr最高衝到212.6美元，台灣的台積電也漲到1110元。

這場法說會有幾個重點：一是台積電揭示第三季毛利率從53.1%跳升至57.8%，這是很不得了的數字。台積電從到美國設廠，再到日本熊本，後來到德國的德勒斯登，一直都有人唱衰台積，有人形容台積電是東芝，有人說台積電掏空台灣，也有人說是「美積電」，他們都認為海外設廠將吃掉毛利率，現在台積電給答案。

二是台積電董事長魏哲家高呼未來五年好到爆！這是非常樂觀的形容詞，如果沒有十足把握，魏董事長一定不敢這樣說，而給他信心的正是他看到Ai的未來。2024年，台積電3奈米產品占20%，5奈米占32%，最先進製程占比超過一半，這也是毛利率上衝的主因。魏哲家透露全球Ai廠商都是台積電的客戶！在Ai的賽道上，台積電已經把所有對手都拋在後面。

三是法說會後，台積電ADR市值站上一兆美元，台灣也站上28兆台幣，台積電已經是全球第八大企業。陸行之先生說台積電往上會幹掉哪一家企業？往上是1.462兆美元的Meta，再往上是1.74億美元的Aramco石油公司，Meta的元宇宙正逐漸使力，台積電如果對上Aramco會更有趣。二戰時期，美國靠著鋼鐵產業的實力打敗日本，後來是石油的世紀，於是衍生出石油美元。現在進入矽盾時代，台積電的角色不可限量，這是魏哲家敢大聲的憑藉。

四這次ASML股價大跌，除了是中國因素，最主要原因是台積電兩大對手都無力。Intel市值剩下不到台積電十分之一，三星股價大跌，市值剩台積電不到三分之一，台積電接下來的資本支出逾300億美元，對手已經跟不上。未來ASML會更加專注為台積電提供更先進設備，兩家公司命運會更加緊密結合！