經濟回歸常態　華邦電：第4季景氣較第3季滑落

▲華邦電。（圖／記者高兆麟攝）

文／中央社

華邦電董事長焦佑鈞今天表示，現在的經濟回歸常態，因此第3季會是一年的高峰，第4季景氣會較3季滑落。目前是創新驅動的時代，有良好的創新能力可以帶動快速成長，華邦電切入客製化記憶體，獲新台幣5.5億元補助。

華邦電今天在九族文化村舉辦零碳家庭日活動，焦佑鈞受訪時說，在疫後時代，今年恢復比較正常的經濟模式，第3季通常是一年的高峰，第4季景氣會比第3季滑落。

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焦佑鈞表示，明年產業景氣應會隨著經濟緩慢成長，不過目前是創新驅動時代，觀察台積電表現，有良好的創新能力應可以帶動快速成長。

他指出，最近中東戰爭中黎巴嫩真主黨成員使用的通訊裝置發生集體爆炸事件，帶動對安全的重視，在安全方面應有很多創新的空間。此外，人工智慧（AI）也可望帶動產業快速成長，子公司新唐投入微型機器學習應用。

華邦電總經理陳沛銘說，華邦電投入邊緣AI裝置用客製化記憶體，獲得晶創計畫5.5億元補助，並已有10個客戶，其中一家客戶主打穿戴裝置應用，第1個產品預計後年量產，之後2年將再逐年量產1個產品。

陳沛銘表示，近期市況不如預期，價格疲軟，因為WiFi 7規格轉換延遲，不過，明年在WiFi 7規格轉換需求及AI驅動下，可望會很好。因應市況低迷，華邦電台中廠10月起開始減產2成。