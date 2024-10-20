放話「明年考上會計師」調薪80K　遭人資洗臉！妹子PO文討拍反被嗆

▲原PO嫌會計助理29K太低。（示意圖／取自免費圖庫pexels）



記者施怡妏／綜合報導

不少人工作最在乎的就是薪水，面試時也會從薪水高低去選擇，一名網友表示，大學剛畢業在找工作，曾在超商、KTV打工，目前在服飾店當店員，懂一些會計，打算明年轉行會計師；最近面試一間公司的會計助理，認為月薪29K太低，提出等明年考到會計師要調薪到80K，遭人資洗臉，讓她超傻眼。

女網友在Dcard發文，「月薪談8萬被公司罵」，畢業於私立科大非商科系，工作經歷有超商、KTV、餐飲外場，目前在連鎖服飾店工作，「都有操作過收銀那些，算是懂一些會計，所以打算明年轉行做會計師」。

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日前她去面試一間公司的會計助理，對方月薪開29K，原PO認為薪資太低了，希望可以調高到48K，明年等她考上會計師，月薪期望80K，沒想到卻被人資罵，她錯愕直呼「公司人資在那邊洗臉我？」

貼文曝光，網友狂吐槽，「台大會計剛畢業都沒80K了，妳一個學店科大憑什麼？」「還以為是有什麼厲害的能力，理所當然可以談到8萬」、「你開玩笑吧，這是開玩笑對吧？」「人家如果給你四萬就已經很佛心了啦」、「被人資洗完臉，PO低卡是想要再被網友洗一次臉嗎？」

還有會計系的同學留言，「會收銀跟會會計有什麼關係，會計師也不是一考上就能馬上當的，什麼都不了解是在發什麼文」。