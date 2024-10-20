「4類股」挫咧等！川普高喊提高關稅　若回鍋白宮恐衝擊股市

▲共和黨提名總統候選人川普表示，上台後將對多數進口品全面祭出10%到20%關稅。（圖／Trump‘s X）

圖文／CTWANT

美國大選倒計時，金融業緊盯選情變化，調整對金融情勢的預測並更改投資策略。金融業表示，若是近日聲勢浩大的共和黨總統參選人川普（Donald Trump ）當選，其主張的高關稅政策將引爆全球貿易動盪，股市展望大幅修正。有分析師表示，這可能對美股標普500指數的股票產生重大影響，其中非必需性消費品、工業、科技和醫療保健等類股恐將受到更大的衝擊。

川普關稅計畫的具體內容，仍有著高度的不確定性。他曾呼籲全面徵收10％關稅，後來又建議稅率提高10％至20％。只要他再當選，全球都會籠罩在以美國高關稅為主的陰影下。公股銀行高層表示，關稅可能升至20世紀30年代以來的最高水平，全球貿易戰一觸即發。

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這可能對美股標普500指數產生重大影響，非必需性消費品、工業、科技和醫療保健等類股首先遭殃。巴克萊分析師團隊預估，川普政府若是對所有進口品課徵10%關稅，對中國進口貨重課60%的稅率，標普500成分股公司2025年每股盈餘可能因此降低3.2%。

華南銀行分析，川普曾主張總統可參與央行的政策，其態度有激進降息的傾向，現任聯準會主席鮑威爾2026年任期屆滿後，不論由誰勝出都難以扭轉持續膨脹的財政赤字，殖利率曲線變化頗難預測，但肯定波動幅度將加大。

關稅之外，川普的移民政策也受到關注，加強邊境管控同樣會提升全球生產成本，增添經濟成長與通膨的不確定性。也有行庫主管說，「美國製造」、「台海穩定」二大議題，可能重擊科技類股的展望，造成股市大幅修正與震盪。

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