星宇「抽籤結果」揭曉！中獎率變高　查詢方式、還款時間曝

▲星宇航空新股申購結果出爐，投資人可透過券商APP查詢股票申購結果。（圖／CTWANT資料照片）

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由張國煒創辦的星宇航空（2646）即將於25日掛牌上市，消息一出隨即吸引172.19萬人參加星宇航空的新股申購，創下台股史上新高紀錄。如今證交所已完成抽籤，投資人也可陸續查詢中籤結果，目前扣除不合格申購之後，中籤率從原先的2.32%，小幅提高至2.48%；新股將於25日撥券，沒抽中的話則會在22日還款。

證交所上週公布的總參與申購人數逾172.19萬，創下台股史上新高紀錄，換算每7.6位開戶股民中就有1人參與了此次抽籤活動，中籤率僅2.32%。然而，現扣除不合格申購之後，合格抽籤筆數降為160.7萬，中籤率從原先的2.32%，略微提高至2.48%。

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據悉，星宇申購價為20元，1次申購2張，若以星宇股價落在31元左右來看，潛在獲利超過2萬。目前投資人可以透過查詢券商APP查詢股票申購結果，依照各券商作業時間，陸續公布。

星宇航空（STARLUX Airlines）是台灣第3家全服務航空公司，由長榮航空前董事長張國煒於2018年創辦，結果公司創立初期就受到疫情嚴重衝擊，截至去年底，星宇航空累計虧損新台幣115.06億元，已達資本額的1/2。張國煒也坦言，疫情期間就賠掉了高達110多億元。

然而，星宇2023年陸續籌辦兩岸、北美、日本航線，並在今年7月16日開辦香港航線，因此疫後表現強勢反彈，2023年總營收達224.72億元，年增568%。今年上半年更獲利9億、年增172%，每股賺0.39元；第3季營收95.95億、年增58%，創單季新高，累計前3季營收259.27億元、年增62.5%，為航空業成長率之冠。

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