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台中AI園區5選址地點曝光　楊瓊瓔力促AI應用推廣中心助精密機械業轉型

▲台中AI園區5選址地點曝光，楊瓊瓔力促AI應用推廣中心助精密機械業轉型。（圖／楊瓊瓔辦公室提供）

▲立委楊瓊瓔邀請國發會等相關單位與台中產業界座談，探討AI園區選址。（圖／楊瓊瓔辦公室提供，下同）

記者陳弘修／台北報導

AI熱潮來襲，持續關心中台灣產業轉型力道的立委楊瓊瓔21日上午邀請國發會相關單位與台中產業界，舉行座談會，探討設置AI園區的可行性並勘選用地，台中市經發局也提出五個潛在地點，包括神岡豐洲科技工業園區一、二期、水湳經貿園區、精密機械科技創新園區及潭子聚興產業園區，其中，台中市經發局副局長李逸安推薦豐洲二期及水湳經貿園區內的創新研發專用區值得考慮，他也強調，期待透過AI助力精密機械業的轉型。

在選指交通便利性、產業優勢及發展潛力等因素的座談討論中，豐洲科技工業園區廠商協進會理事長劉栢勇認為，豐洲一期距離國道僅10分鐘，二期則是5分鐘，相較於台中工業區的半小時車程，顯示出豐洲的交通優勢。潭雅神工業廠商協進會理事長黃耀德及台灣工具機暨零組件同業公會副秘書長黃瑞庭也提到，AI對於人才的需求極高，園區應設於蛋黃區，例如，中科台中園區，以吸引更多AI人才。

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低碳產業永續發展聯盟強調，AI的發展將對產業產生重大影響，因為台中擁有完整的產業鏈和聚落優勢，香港、新加坡許多廠商希望來台灣設立據點，呼籲設置一定要在台中設AI園區並成立示範場域，以促進國際AI廠商、品牌及在地產業的合作。

國發會副主委詹方冠表示，南部主要專注於AI基礎建設，竹北則重視AI研發，中部則評估中興新村的可行性；中部作為傳統產業重鎮，應設立中部機械業AI應用推廣中心，以符合產業AI化的方向。

▲台中AI園區5選址地點曝光，楊瓊瓔力促AI應用推廣中心助精密機械業轉型。（圖／楊瓊瓔辦公室提供）

台中市經發局副局長李逸安則是推薦豐洲二期及水湳經貿園區內的創新研發專用區值得考慮，並期待透過AI助力精密機械業的轉型。 對於豐洲二期的開發延宕問題，經發局也解釋，由於台開違約，市府將自行開發，目前面臨國有土地三七五租約承租人要求市價補償及免徵土地增值稅等問題，提出兩個方案，分別是優先開發市有土地及無租約土地，或是擬定三七五租約相關補償方案，依開發計畫內容執行開發作業。
 
經濟部產業園區管理局副局長劉繼傳在發言時除了對經發局的開發能力表示肯定之外，他也認為市有土地及無租約國有地約有24公頃，現況為素地，方案一可行且推進速度較快，建議將二期拆分為二、三期，並願意協助與相關部會進一步溝通。

楊瓊瓔認為，雖然中興新村宿舍群有閒餘土地，但台中擁有完整的產業聚落及產業鏈，就近設立AI園區才能達到加乘效果，尤其豐洲二期、水湳經貿園區都是鑽石地，她希望政府聽取產業界心聲，台中市府一定會全力以赴，促進台中產業接軌AI。

另外，楊瓊瓔指出，今日會中建議設立中部機械AI應用推廣中心，此提案獲產業界共識，包括豐洲二期、潭子科技產業園區、水湳經貿園區、中科管理局台中園區等四處較為可行，由國發會與經濟部、數發部評估最具發展效益位址，至於豐洲二期開發延宕已久，並已承受經濟損失，也請產業園區管理局及市府1個月內研議如何加速開闢。

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