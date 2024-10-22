外資連2周淨流入　台股站穩23,000點大關

▲台股示意圖。（圖／記者湯興漢攝）

記者巫彩蓮／台北報導

美國道瓊與標普500指數續創歷史新高，本周將聚焦電動車大廠特斯拉財報。上周亞洲股市漲跌互見，台股受惠台積電（2230）公布亮眼財報，且法說展望佳，上周續漲2.6%，在亞股中僅小幅落後印尼股市的3.2%。至於今年以來漲多的印度股市則小幅回檔0.2%，外資上周買超台股14億美元，連兩周買超台股，激勵台股站穩23,000點大關。

[廣告]請繼續往下閱讀...

中信投信表示，美國大型股陸續開出亮眼的第三季財報，加上經濟數據強勁，激勵投資人信心，市場開始醞釀著從「軟著陸」轉向「不著陸」的樂觀預期，美股漲多跌少，其中道瓊指數與標普500指數領先創高。展望本周，特斯拉財報將率先登場，而隨著美國總統大選日期逐漸逼近，市場也轉而關切兩黨候選人的勝選機率以及對後續政策的影響。至於新興亞股則偏向區間震盪走勢，上周小幅回檔0.6%，外資淨賣超14.2億美元，10月以來則淨流出101.6億美元，其中印度股市10月以來外資淨流出達84.9億美元，為新興亞股中最多。

中信成長高股息（00934）經理人張圭慧表示，美國就業數據較預期強勁，失業率仍處於相對低位，且企業陸續公布獲利皆優於預期，近期許多大型銀行股更上調獲利展望，顯示美國經濟遠較市場預期更為強韌，接下來將聚焦在美國總統大選結果。

台灣方面，台積電上周舉辦法說並公布第三季獲利，遠優市場預期，且呼應輝達執行長黃仁勳說法，強調AI需求仍強烈，化解市場對AI泡沫化的疑慮；而最新庫存循環數據公布為正，顯示台灣製造業訂單持續擴張，存貨水平相對低，庫存持續處於熱絡期，建議投資人可分批布局半導體相關ETF，或透過一籃子優質股票布局高股息ETF，掌握具產業前景、以及降息循環中具有成長潛力的題材。

