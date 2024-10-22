日圓貶破150　達人：美元和美債2因素走高

▲美金、美元相關配圖。（圖／記者湯興漢攝）

文／碎念女子萬萬歲 Murmur Girl

#女子上班前碎碎念系列

大家早安！依照日常的跟女子一起回顧一下剛收盤的美股吧！昨天睡前看到剛開盤科技股都呈現小跌狀態，還好睡醒各有小漲小跌。

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#股市方面

道瓊 -0.80%、標普 -0.18% 、納斯達克指數+0.27% 、費城半導體指數+0.13%；台積電ADR+0.58%，重要科技股方面，Nvidia+4.14%、AMD+1.24%，還有Super Micro也漲了+1.14%。這邊女子覺得應該有部分投資人趁著這波高點進行獲利了結。

#美債與美元

美債殖利率大漲 11 個基點，來到 4.19%，美元指數也強勢收在103.995。目前1美元兌日圓再度突破150關卡，來到150.72；兌新台幣也來到32.101。市場對美國財政赤字擴大的擔憂仍然存在，加上通膨壓力沒有明顯降溫，這讓美債和美元都持續走高。

#女子觀察

這週的市場波動會可能會比較大，隨著財報季的到來，投資人應該留意科技股和能源類股的後續走勢，尤其是NVIDIA和台積電這類公司在AI和晶片領域的影響力。短線上雖有震盪，但長期趨勢仍然值得關注。

本文由碎念女子萬萬歲 Murmur Girl授權《ETtoday新聞雲》刊載，不得轉載