高通旗艦晶片S8 Elite亮相！　台積電3奈米助攻「效能直逼筆電」

▲高通總裁暨執行長Cristiano Amon。（圖／記者高兆麟攝）

記者高兆麟／綜合報導

高通年度Snapdragon高峰會今日在夏威夷登場，高通在會中也宣布推出Snapdragon 8 Elite行動平台，在台積電3奈米製程助攻下，8 Elite也繳出超狂成績單，更可說是「用手機晶片劍指桌機效能」，以跑分成果來看，8 Elite單核Geekbench ST跑分為3221分、多核Geekbench MT更破萬達10426分，比起聯發科天璣9400單核跑分3040分、多核跑分9600分，表現更為優異。

高通此次發表最新Snapdragon 8 Elite，其命名也和外界預期不同，原先預期將命名為Snapdragon 8 Gen 4，但最後命名為Snapdragon 8 Elite，高通則表示，旗艦行動平台現在以 Elite命名，展現此平台為產業帶來的卓越進展。多項領先產業的技術於此平台首次登場，例如第二代的客製化高通Oryon CPU、高通Adreno GPU和增強的高通Hexagon NPU，皆帶來顛覆性的效能提升。

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▲高通Snapdragon 8 Elite。（圖／記者高兆麟攝）



根據高通會中介紹，Snapdragon 8 Elite搭載的第二代Oryon CPU為2個4.32GHz的主核心加上6個3.5GHz效能核心處成，在這樣的配置下ㄝ可以達成45%效能提升，功耗也提升44%，省電更可高達27%。

高通去年高峰會的跑分結果就相當令人震撼，今年也不意外繼續交出優異成績，根據高通在會中公布，Snapdragon 8 Elite單核Geekbench ST跑分為3221分、多核Geekbench MT為10426分，對手蘋果A18 Pro晶片單核心則為3429分，多核心為8790分，至於聯發科天璣9400 單核跑分則為3040分，多核跑分為9600分，高通跑分上可說是大贏。

高通也直接拿PC CPU來當對手，其中最有趣的比較，是高通表示在「不插電」的情況下，高通的CPU仍能交出優秀表現，在單核表現上，若不插電，英特爾Core Ultra 7 Series 2效能會降低45％，AMD Ryzen AI 9 HX370則會降低30％，但Snapdragon X Elite則沒有降低。

▲高通第二代Oryon CPU。（圖／記者高兆麟攝）



高通資深副總裁暨行動終端裝置事業部門總經理Chris Patrick表示：「我們非常高興能夠首次將高通Oryon的強大功能引進我們的Snapdragon行動平台。今年稍早時，我們首度在PC上推出此CPU，為PC使用者提供卓越的體驗和無與倫比的電池續航力，為整個產業注入活力，並獲得消費者的關注。

今天，第二代高通Oryon CPU在我們的旗艦行動平台上首次登場，帶來重大的進展。我們期待消費者對高通的CPU技術帶來的全新體驗感到興奮。透過領先的CPU、GPU和NPU功能，Snapdragon 8 Elite實現突破的效能增強和功耗效率。此外，透過直接在裝置上提供個人化、多模態的生成式AI，此行動平台革新行動體驗，實現對於語音訊息、情境和圖像的理解，全面強化從生產力到創造力的任務，同時將使用者隱私列為優先考量。」

高通也表示，包括華碩、榮耀、iQOO、摩托羅拉、努比亞、一加、OPPO、紅魔、紅米、realme、三星、vivo、小米和中興通訊在內等領先的OEM廠商和智慧型手機品牌將在未來幾週內推出搭載Snapdragon 8 Elite的裝置。