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17LIVE遭爆退出台灣　發5項聲明駁斥

▲17LIVE資料照。（圖／公司提供）

▲17LIVE資料照。（圖／公司提供）

記者陳瑩欣／台北報導

市場傳出遊戲直播公司17LIVE 有意出售台灣業務，17LIVE 今（22）日發出5項聲明，強調「此為市場荒謬不實傳言」，並指營運調整策略生效，且營運狀況已逐步改善，會持續投入經營台灣市場。

《鏡週刊》報導，17LIVE有意分割業務，將台灣市場賣給浪LIVE，掀起國內2大直播平台合併傳言，不過17LIVE特別發出聲明指出，「我們以台灣為出發據點，並放眼全球市場。」

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以下是17LIVE聲明全文：

針對日前媒體報導「市場傳聞17LIVE欲出售台灣業務」一事，此為市場荒謬不實傳言，為端正視聽，17LIVE集團特提出聲明：

1.17LIVE集團財務狀況良好，且為擴大全球市場佈局，一直有在尋找合適的收購標的，但暫時不會考慮收購台灣的直播平台。17LIVE集團強調，台灣為17LIVE集團的根本，我們以台灣為出發據點，並放眼全球市場。

2.今年上半年總營收高達1.011億美元，並透過推動成本優化，使得營運費用減少19.3%，讓17LIVE集團毛利率穩健維持在41.2%，上半年淨利潤為190萬美元（與媒體報導提到的競品同期財報相比，營收與獲利規模都約為2倍）。

3.檢視財報，第一季雖營業虧損210萬美元，但透過強化營運管理效能、成本優化管理，讓第二季營業利潤爬升至350萬美元，不僅達到正成長，也顯示我們在營收與獲利表現上呈現成長趨勢。我們一直持續投入經營台灣市場，整體營運狀況已逐步改善。

4.17LIVE集團截止今年6月底擁有約8,560萬美元的資金及約當現金，無任何負債。截至目前為止，財報表現穩健，顯示我們營運調整策略生效，並帶來正面的營運成果。

5.有關媒體提到去年虧損一事，實為積極佈局海外市場以及為籌辦新加坡上市衍生的費用，但此為去年發生的單次費用，對今年營運不造成任何影響。

關鍵字： 17LIVE

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