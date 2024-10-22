冠德科技：柬埔寨行政效率高　太思科技：印度市場超大需搶先機

▲貿協王熙蒙秘書長（右4）及邱揮立副秘書長（左1）與五位區域專家：冠德科技集團鄭吉君總經理（左2）、台灣電子製造設備工業同業公會王信陽秘書長（左3）、研華股份有限公司海外新興市場行銷楊宏理總經理（右1）、貿聯集團鄧劍華執行長（右2）、太思科技何俊炘董事長（右3）合影。（圖／貿協提供）

記者張佩芬／台北報導

外貿協會22日下午舉辦「2024區域經濟新商機論壇暨市調發表會」，針對東協、印度、美墨、拉美等市場邀請五位各區域的重量級業界專家分享經驗，冠德科技集團總經理鄭吉君透露，公司8、9年前原是想到越南設廠，因為碰上排華事件轉往柬埔寨，發現該國政府行政效率非常高，重要決策兩周內就有答案，金融、交通條件也好。

他指出，第一次進到柬埔寨，發現兆豐銀行、第一銀行等都有在當地設分公司，提供資金調度的便利，且該國擁有良好的交通網路，方便出口至全球各地，柬埔寨政府亟欲與國際接軌，積極推出各項政策，除了電子、汽車和綠能產業是政府努力想發展的，柬國其實在各行各業都有龐大商機。

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另進口原料或半成本加工再出口，當時柬國法令沒給進口免稅（保稅）條件，公司提出後政府兩周內就同意免稅。該國適合有志之士前往投資，但必須熟悉並遵守當地法律，包括像廁所必須提供肥皂等小細節，才能在順利在柬國紮根。

太思科技董事長何俊炘則指出，目前印度政府的反中政策，正是我國中小企業前往印度的最好契機，惟須注意兩國的文化差異，印度人很會算，也很會殺價，但印度估計三年後即將成為全球第三大經濟體，如果太計較利潤，未來恐失去這個超大市場。他也建議，如想在當地成功投資，則必須愛印度、才能在印度生根。

貿聯集團執行長鄧劍華則表示，為了開發美國市場，前進墨西哥設點是絕對必要的，目前在墨國布局主要挑戰是，人才非常搶手，以往企業多在墨北之美墨邊境設廠，以貿聯的經驗，墨西哥分很多區域，不同區域適合不同產業發展，除了墨北外，亦可逐步往南移動。鄧執行長也分享，經營最高宗旨就是要靠近客戶，對客戶貢獻出公司的價值，不是僅追求低成本而已。

研華公司海外新興市場行銷楊宏理總經理也分享他對於在拉丁美洲布局的看法。巴西是個各種族和平相處且物產豐沛的國家，在農產機械、農業科技、生質能源、各產業均極具商機，而哥倫比亞在智慧城市、智慧交通等產業有發展潛力。以研華的經驗，在新興市場發展，除了要了解當地文化，接地氣外，人才的培訓很重要。

台灣電子製造設備工業同業公會秘書長王信陽表示，東協各國承接了中國大陸移出的產能，新的製造需求帶動了電子製造設備和智慧製造相關的商機，例如目前全球封測大廠皆積極往大馬設廠，馬來西亞將成為全球的第三大封測基地，又如約有七成筆電產線自中國大陸移出，主要目的地以越南和墨西哥為主，業者如欲打入當地市場，必須要有在當地做好服務的準備，提供客戶完整優質服務。

主持論壇的貿協副秘書長邱揮立指出，過去台灣對中國大陸及香港的出口額，現已大幅移轉至我對美國、墨西哥、印度、東協的出口。今年1-9月我對美國出口比重甚至達到24.1%，創25年同期新高。預估未來我國出口比重，將以美國、中國大陸以及其他地區三分呈現。

從美國進口來源的角度觀察，美國為使中國進口佔比降低，透過USMCA、友岸外包等策略，我國可趁勢搶進這波替代中國的潮流。透過貿協一系列的市調更發現，各區域市場在投資帶動貿易、AI產業商機、建置新廠房帶動綠色低碳製造商機、機械模具等均有新需求，面對還在遍的新情勢，他要問：「大船轉向，你準備好了嗎？」