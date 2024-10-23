ASML預測2026年強勢成長　美中對抗將持續成最大挑戰

▲荷蘭半導體設備製造商艾司摩爾（ASML）執行長福克指出，2026將會是成長年。（圖／CFP）



文／中央社

荷蘭晶片生產設備製造商艾司摩爾（ASML）執行長福克（Christophe Fouquet）今天表示，2026將會是公司的成長年。此外，美國總統大選無論誰當選，都將繼續對出口到中國擴大設限。

路透社報導，福克今天在倫敦舉行的彭博科技研討會上說：「我也預測2026年將是成長年；不過，若要現在以高度準確性預測成長多少，則是言之過早。」

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艾司摩爾上週的財測示警，除與人工智慧（AI）相關晶片外，半導體市場疲軟，2025年成長將減緩。

格林威治時間08時51分，艾司摩爾股價上漲1.8%，來到668.60歐元。

艾司摩爾的最大客戶是台積電。艾司摩爾表示，儘管成長速度將減緩，2025年銷售仍將呈現成長。

福克指出，美國總統大選無論誰勝選，艾司摩爾對中國的出口仍將持續面臨壓力。

他指出：「審視當今地緣政治局勢，我認為顯然美方將持續施壓設限。」

艾司摩爾預估，公司銷售的不受限制舊設備未來在中國的銷售額將占其總銷售額的20%，低於最近幾季的50%。

福克指出，荷蘭和歐洲正在討論進一步的限制是否屬於國家安全或貿易政策的範圍，甚至是否有發揮作用。

針對美中之間的經濟競爭，他說，其中一項爭論是禁令是否真正關乎國家安全。

「另一項爭論浮現，就是這些禁令是否對我們有幫助、或是對我們造成傷害？我看到美國許多企業也開始質疑。」