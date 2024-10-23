ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

財經雲

ASML預測2026年強勢成長　美中對抗將持續成最大挑戰

▲▼荷蘭半導體設備製造商艾司摩爾（ASML）。（圖／CFP）

▲荷蘭半導體設備製造商艾司摩爾（ASML）執行長福克指出，2026將會是成長年。（圖／CFP）

文／中央社

荷蘭晶片生產設備製造商艾司摩爾（ASML）執行長福克（Christophe Fouquet）今天表示，2026將會是公司的成長年。此外，美國總統大選無論誰當選，都將繼續對出口到中國擴大設限。

路透社報導，福克今天在倫敦舉行的彭博科技研討會上說：「我也預測2026年將是成長年；不過，若要現在以高度準確性預測成長多少，則是言之過早。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

艾司摩爾上週的財測示警，除與人工智慧（AI）相關晶片外，半導體市場疲軟，2025年成長將減緩。

格林威治時間08時51分，艾司摩爾股價上漲1.8%，來到668.60歐元。

艾司摩爾的最大客戶是台積電。艾司摩爾表示，儘管成長速度將減緩，2025年銷售仍將呈現成長。

福克指出，美國總統大選無論誰勝選，艾司摩爾對中國的出口仍將持續面臨壓力。

他指出：「審視當今地緣政治局勢，我認為顯然美方將持續施壓設限。」

艾司摩爾預估，公司銷售的不受限制舊設備未來在中國的銷售額將占其總銷售額的20%，低於最近幾季的50%。

福克指出，荷蘭和歐洲正在討論進一步的限制是否屬於國家安全或貿易政策的範圍，甚至是否有發揮作用。

針對美中之間的經濟競爭，他說，其中一項爭論是禁令是否真正關乎國家安全。

「另一項爭論浮現，就是這些禁令是否對我們有幫助、或是對我們造成傷害？我看到美國許多企業也開始質疑。」

關鍵字： 荷蘭晶片ASML半導體中國

分享給朋友：

追蹤我們：

掌握即時財經、理財新訊　按讚追蹤ETtoday財經雲向錢衝！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

台新金少主浮上檯面！吳東亮次子　37歲吳昕豪接人壽副董

台新金少主浮上檯面！吳東亮次子　37歲吳昕豪接人壽副董

台新金（2887）今（22）日晚間發布重大訊息，台新金董事長吳東亮次子、現年37歲的吳昕豪接任台新人壽副董事長一職，正式浮上檯面扛重責大任。

2024-10-22 18:31
美國總公司傳破產　TGI FRIDAYS台灣代理商「延後興櫃計畫」

美國總公司傳破產　TGI FRIDAYS台灣代理商「延後興櫃計畫」

美國知名休閒連鎖餐飲品牌TGI FRIDAYS傳出陷入財務困境，可能聲請破產保護，TGI FRIDAYS台灣代理商開展餐飲（7789）雖表示台灣營運狀況穩定不受影響，對原定11月登錄興櫃交易也產生變數，為維護投資人權益，確定IPO時程將會延後，集團也提出3點聲明。

2024-10-22 18:02
映泰股價狂飆「漲幅101%」！被盯上提前開獎：9月虧損884萬元

映泰股價狂飆「漲幅101%」！被盯上提前開獎：9月虧損884萬元

板卡廠映泰（2399）因最近30個營業日起迄2個營業日收盤價漲幅達101.41%，被證交所列入注意股，並應要求公布相關財務業務等重大訊息，9月歸屬母公司虧損884萬元，每股淨損0.05元，相比8月虧損1,533萬元、每股淨損0.09元較為收斂。

2024-10-22 15:54
力積電遭SBI社長痛批「不誠實」　黃祟仁親上火線解釋2原因

力積電遭SBI社長痛批「不誠實」　黃祟仁親上火線解釋2原因

力積電（6770）今日舉行法說會，董事長黃崇仁也親上火線解釋和日商SBI合作破局原因，黃崇仁表示，力積電一直是以誠信、專業的態度進行所有的評估和協商，但由於日本經濟產業省補貼政策要求有違反台灣證交法風險以及SBI方面無法提出可行的新廠籌資、行銷等營運計畫等兩大原因，因此合作破局。

2024-10-22 15:48
川普當選收回台積電補助？　郭智輝：選舉間不回答假設性問題

川普當選收回台積電補助？　郭智輝：選舉間不回答假設性問題

經濟部長郭智輝今（22）日出席「2024安永企業家獎論壇」，會前受訪時談到台積電在歐美布局等議題，他表示，台捷先進晶片設計中心成立，對於台積電歐洲廠會有很大幫助；至於有外媒指出川普當選的話可能會收回台積電美廠補助，郭則說選舉期間就不回答假設性問題。

2024-10-22 15:12
竹科2奈米廠「工人觸電亡」　台積電：辦公棟停工全力配合調查

竹科2奈米廠「工人觸電亡」　台積電：辦公棟停工全力配合調查

台積電（2330）F20廠發生工安意外，一名52歲工人疑在施工時觸電身亡，新竹科學園區管理局已下令停工調查職災原因。對此，台積電22日表示，全力配合調查，並協助下包商處理後續事宜。

2024-10-22 14:02
17LIVE遭爆退出台灣　發5項聲明駁斥

17LIVE遭爆退出台灣　發5項聲明駁斥

市場傳出遊戲直播公司17LIVE 有意出售台灣業務，17LIVE 今（22）日發出5項聲明，強調「此為市場荒謬不實傳言」，並指營運調整策略生效，且營運狀況已逐步改善，會持續投入經營台灣市場。

2024-10-22 13:23
美債送分題白忙一場！ETF全面走疲　華爾街大佬：殖利率挑戰5%

美債送分題白忙一場！ETF全面走疲　華爾街大佬：殖利率挑戰5%

美債在降息呼聲中獲市場認定為極具潛力的投資工具，更有不少投資機構以「送分題」吸引資金湧向債券市場，不過包括國泰20年美債（00687B）、元大美債20年（00679B）等多檔ETF股價全跌破年線，華爾街重量級投資報告示警，在通膨和美國財政支出擔憂下，未來6個月內美債殖利率可能會觸及5%的關鍵水準，顯示債券還有下跌空間。

2024-10-22 13:20
日圓兌美元貶破151！　台銀日圓現鈔「0.2157」逼近前低

日圓兌美元貶破151！　台銀日圓現鈔「0.2157」逼近前低

受美國降息腳步趨緩預期心理影響，日圓兌美元今（22）日盤中貶破151大關，台北時間下午2點左右來到151.07，觸及7月31日以來最低。不過受到台幣隨亞幣走弱影響，台銀日圓換匯賣出價今日最低僅0.2157，尚未突破前低。

2024-10-22 14:25
航海王揚帆！馬士基4度調高財測　長榮、萬海逆勢翻紅

航海王揚帆！馬士基4度調高財測　長榮、萬海逆勢翻紅

台股今（22）日開低，一度下跌逾270點，不過貨櫃三雄盤中逆勢上漲，萬海（2615）漲近3％、長榮（2603）漲逾2％；據悉，航運巨擘馬士基（Maersk）在半年內已4度調高今年度的獲利預測，預計紅海危機將讓運價持續上揚。

2024-10-22 09:59

讀者迴響

熱門新聞

黃仁勳進富比士前十大富豪！2年身家漲6倍

映泰被盯上提前開獎：9月虧損884萬元

台積電F20廠工人觸電亡　竹科管理局停工調查

美債送分題白忙一場！ETF全面走疲　華爾街大佬：殖利率挑戰5%

ASML預測2026年強勢成長　美中對抗將持續成最大挑戰

前立委余宛如出任工研院創新公司總經理

東森自然美、東森寵物蟬聯國家品牌玉山獎

葉舒華、瘦子代言！　首家「香水股」光速火箭明登興櫃

買遊戲點數「24小時後生效」確定止步　銀行公會推2替代機制

「製鞋黑馬」去年營收227億！　耗資1億幫NB設研發中心

ETtoday財經雲

最夯影音

更多

台中男大生閃違規車撞電桿亡　肇事駕駛「唉唷算了」冷血落跑

特種兵打靶6發全中超神準　工兵失誤被嗆：拿鏟子給他

「林俊傑⭢林俊接」公主抱魏如萱！　動力火車現身爭寵「討抱＋求漲粉」XD

李洙赫接男團選秀MC　神顏值網笑：練習生怎辦XD

駕駛禮讓行人弟突熱舞　跳一半被姐姐拉走退場

熱門快報

這幾款罐頭營養超乎你想像

「文里補習班」開課啦！這次要做出茶水間就能輕鬆烹煮的「馬克杯蛋包鮪魚起士飯」

開箱桃園建案 首購無痛入手

成裕ONE以便利的生活機能和親民價格，成為首購族的熱門選擇。想知道更多細節？快來看看琦郁的開箱影片！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們 | 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話： +886-2-5555-6366