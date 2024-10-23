汽車也要AI化！高通宣布攜Google策略合作　推生成式AI數位座艙

▲高通在年度高峰會中推出車用解決方案。（圖／記者高兆麟攝）

記者高兆麟／綜合報導

高通年度高峰會來到第二日，主題聚焦車用，高通除了在主題演講中攜手賓士宣布合作計畫，更宣布與Google展開為期多年的技術合作，目標推動汽車產業的數位轉型。

高通和Google以長期合作關係為基礎，雙方將運用Snapdragon數位底盤、Android Automotive OS和Google Cloud的互補技術，打造全新的標準化參考平台，以開發生成式AI支援的座艙解決方案。

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▲高通和賓士在車用領域深度合作。（圖／記者高兆麟攝）



Google的AI模型Gemini Nano將做為此架構的基礎，以打造由Snapdragon的異質邊緣AI系統單晶片（SoC）所支援的生成式AI車內體驗。此外，高通的AI Studio SDK搭配上高通AI協調器（Qualcomm AI Orchestrator），可針對邊緣端的模型進行記憶體、功耗和效能的最佳化。

高通在會中以展示多項數位座艙應用，透過高通車用晶片驅動的AI汽車智慧座艙，未來車輛將可以更安全也更便利，在安全方面，將可以辨識紅綠燈、周圍環境及事務等等，並做出決策，例如發現救護車後，代替駕駛煞車禮讓，另外，車輛也將變得更為便利，未來車輛可以辨識周圍景點、店家，並且提供相對應的資訊，甚至還可以在周圍沒有適合停車的地點時，放乘客、駕駛下車，車輛再自行尋找車位停放。

▲高通介紹車用解決方案，未來車輛將有多組雷達和鏡頭提供車輛感知環境。（圖／記者高兆麟攝）



高通汽車、工業和雲端運算部門總經理Nakul Duggal表示：「我們與Google的技術合作旨在推動創新，並開發出最先進的生成式AI驅動的解決方案，這是一個重大的里程碑，可為汽車製造商和一級供應商解鎖全新可能性，同時讓產業有能力打造安全和數位化的先進體驗。我們期待延續與Google的合作，進一步推動汽車創新，並結合高通的合作夥伴生態系，持續引領產品進入市場，為客戶實現無縫的開發體驗。」



Google工程部門副總裁Patrick Brady表示：「汽車產業正處於重大轉型的轉折點，這得益於生成式AI和自動駕駛解決方案的進步，以及在整個平台生命週期內皆能更新軟體功能的能力。我們期待藉由這項策略夥伴關係，擴展與高通技術公司的長期合作關係，持續開發軟體定義汽車的創新解決方案，並展現共同創新在推動未來交通運輸的力量。」

▲高通和Google合作推出車用解決方案。（圖／記者高兆麟攝）



高通和Google將合作生成式AI驅動的數位座艙開發框架，打造可升級的汽車等級框架，旨在提供最尖端且可被即時增強的數位座艙體驗。同時，搭載預先整合的Android Automotive Operating System（AAOS）軟體和服務，使用Google的Gemini Nano，並運用Snapdragon 系統單晶片的邊緣最佳化功能，協助打造可自訂且回應迅速的語音使用者介面。

高通和Google也將基於雙方技術基礎打造的支援車輛到雲端（vehicle-to-cloud）基礎設施的統一SDV 開發框架。此框架使Google Cloud託管的汽車軟體開發能夠針對Snapdragon平台進行最佳化、提升開發人員生產力，同時縮短AAOS平台和服務的上市時間。在Google Cloud上運行的Snapdragon連網服務平台，可實現API驅動的連接服務模型，以及車載與車外連網的可升級服務基礎架構。