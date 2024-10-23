老師「爽領高月退」過退休生活？　他打臉曝殘酷真相：只有38K

▲原PO分享教師月退的真實狀況。（示意圖／資料照）



記者施怡妏／綜合報導

公務員工作穩定、薪水也不錯，被不少人視為「鐵飯碗」，就有網友發現，教師的退休金居然只有5萬元，在雙北生活根本不夠用。貼文釣出網友分享，老婆3年後滿60歲教職退休，退休金只有3.8萬元，連4萬都沒有，根本沒有大家說的「爽領高月退」，文章掀起討論。

有網友在Dcard發文，查了一下資料，老師的退休金居然只有5萬元，在雙北生活根本不夠用，「老師現在還有人想當嗎？五萬根本比跟乞丐還不如，台北現在一坪房子都要100~150萬元。」

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有網友回文，分享當教師的老婆退休金，「老婆三年後即將屆滿60歲教職退休，前陣子請人事試算退休金，大概是3.8萬，還不到四萬，沒有大家說的爽領高月退。況且這些退休金的代價就是，每個月繳高比例的公保費用，繳了25年以上才有的（這是從薪水扣的，別再說是政府補貼）。」

他坦言，一定有人領得更多，「有人勞退月領超過五萬，但真正月領五萬退休金的勞工有幾個？遊戲規則就在那裡，眼紅的大可以去考公職當老師，姑且不論你有沒有本事考上，就算考上了就會知道現在的老師有多難當。」

對此，網友感嘆，「這篇才是事實，跟我聽到的一樣，有個親戚，每次聊天時，都在批鬥軍公教。結果，他竟然叫他女兒去當老師。她女兒說，現在當老師一點也不好，代課沒多久就受不了，找其他工作了」、「我老婆也是學校職員，薪資職等到頂6萬多，4年後56歲可領月退約4萬，另外公保一筆200多萬」、「爽領的才不會出來講，你這種領少的案例才會出來」、「已經很好了吧，很多人退休後連3萬都沒有」。