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國際電子展走過半世紀　未來朝AI創新應用發展、迎向新50年

▲電子產業科技展開幕典禮。（圖／業者提供）

▲TAITRONICS與AIoT Taiwan開幕典禮。（圖／業者提供）

記者張佩芬／台北報導

由外貿協會及電電公會共同主辦的2024年「台北國際電子產業科技展(TAITRONICS)」及「台灣國際人工智慧暨物聯網展(AIoT Taiwan)」，今(23)日在南港展覽館1館開展，電電公會理事長李詩欽指出，展會自1974年舉辦以來，已走過半世紀，今日AIIA聯盟正式成立，未來將朝人工智慧(AI)創新應用發展，期待未來50年再創台灣資通訊產業奇蹟。

外貿協會祕書長王熙蒙指出，去年我國對外貿易達7800億美元，今年1-9月出口成長10.2%，超過美國、中國、日本、韓國、新加坡、德國等，主要就是因ITC產成長了80%，資通訊產業已成為台灣產業燕行千里的領頭燕，扮演創新者的角色，這次展出主題在AI，納入無人機、低軌衛星，還有9國17家創新業者參展，貿協感恩和ITC業者共同走過輝煌歷史，共同創早未來值得期待的50年。貿協說明，展出目前並無更名計畫，但業界會朝AI創新應用發展。

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今年展覽以「AInnovation Now」為主軸，涵蓋「AI物聯應用」、「低軌衛星」、「新創動能」和「無人飛行器」四大領域，匯聚超過300家國內外指標性廠商參展使用550個攤位，規模較上屆成長4成，為國內最具代表性的AIoT盛會。

本屆展覽延續AI物聯熱度，邀集到凌羣電腦、鈺創科技、群創光電、奇翼醫電等指標性廠商展示前端技術。如鈺創科技展出用於物聯網、智慧穿戴、終端AI系統之記憶體解決方案及3D感測AI晶片，顯示其創新研發技術與能量。群創光電發展可進行體感互動遊戲的裸眼3D影音牆及浮空投影3D魚缸，成為實現智慧生活的潛力技術。

為呼應近年備受矚目的無人機產業，AITRONICS & AIoT Taiwan攜手嘉義縣亞洲無人機AI創新應用研發中心共同設立「Drone Taiwan 無人機專區」徵集24家無人機業者，大秀台灣無人機國家隊最新研發實力，包括雷虎科技、中光電智能機器人、智飛科技、其昜科技及台灣希望創新等，並於無人機試飛區實際演示無人機作業情形。

同時太空衛星科技快速發展，為全球衛星通訊產業帶來了一場革命，吸引Sony semiconductors、繁晶科技、誠釱科技等國內外頂尖衛星通訊業者展出在家用、車用、海事及航空4大終端設備系統整合及衛星通聯實測相關解決方案。

首度推出的「Big Bang Startup」新創展區，匯聚來自日本、韓國、加拿大、匈牙利以及英國等新創企業，展示出各項潛力AI驅動的創新應用及解決方案，同時舉辦Big Bang Startup Demo Day & Networking，提供新創企業絕佳的發表機會，促進與國內外業者交流，拓展合作商機。

展覽期間活動豐富多元，包括舉辦「AIoT論壇：AI創生新紀元」，邀請美國高通、台灣西門子、全球永續賦能倡議組織等重量級講師，共同尋求創造AI、環境與企業共贏的最佳路徑。還有電子資訊產業AI化技術論壇、歐銀綠色貿易促進說明會、AI x IA創新應用論壇等近20場精彩活動。

今年適逢TAITRONICS邁向第50個里程碑，為此特別設置紀念留言牆，讓參觀者打卡留念，留下50週年的祝福及未來50年發展的期許。不僅如此，TAITRONICS身為亞洲指標性電子產業專業展，深知更應透過企業社會責任作為，傳遞正面影響回饋台灣，因此捐贈智慧服務設備用於提升及改善偏鄉課輔班的環境，以永續、便利、安全為目標，打造智慧學習的空間。

2024年「台北國際電子產業科技展」及「台灣國際人工智慧暨物聯網展」攜手「台灣電路板產業國際展覽會(TPCA Show Taipei)」及「國際光電大展(OPTO Taiwan)」，以「台灣國際電子製造聯合展覽會」形式呈現，計共有超過700家參展商、使用超過2,250個攤位，完整展示電子產業供應鏈內最新科技與製造技術，自10月23日至25日於南港展覽1館展出三天，展出內容精彩豐富，歡迎參觀，更多資訊可至：https://www.taitronics.tw/zh-tw/index.html查詢。

關鍵字： 國際電子展半世紀朝AI創新應用發展新50年

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