三商餐飲11月下旬掛牌上市　旗下拿坡里炸雞更名「三商炸雞」

▲三商餐飲。（圖／記者廖婕妤攝）

記者廖婕妤／台北報導

三商餐飲（7705）預計將於11月下旬掛牌上市，董事長陳翔玢表示，目前旗下共11個品牌、422家店，未來預計每年規劃開出1-2個新品牌，展店仍以三商巧福、福勝亭、拿坡里3大品牌為主；另拿坡里炸雞也將於11／1起改名為「三商炸雞」重塑品牌形象、提升市場辨識度。

陳翔玢表示，三商餐飲旗下三商巧福自稱是台灣最大牛肉麵連鎖店，目前旗下共有11個品牌，包括「三商巧福」、「拿坡里披薩．炸雞」、「福勝亭」、「三商鮮五丼」等，總計共有422家門市，10月又新開了3家，未來仍會積極展店，並以商場為主，不過不同品牌有不同取向，拿坡里就有9成是街邊店；另也會積極發展新品牌，預計每年推出1-2個新品牌。

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陳翔玢指出，目前中央廚房3廠已在今年Q1陸續啟用投產，總計約4000坪，擴增冷藏冷凍倉儲，靈活調整採購政策，降低食材成本，並提高產品自製率，也增加調理包產品多樣性及產能擴充，預計年底長溫殺菌設備也會到位，但3個廠都要滿載，預計要等總店數達到700-800家，因此還需要一段時間。

展望未來，陳翔玢坦言，缺工是蠻大的挑戰，也遇到電力設備更換導致電費上漲等變數，不過公司仍看好長期發展，預計明年仍會持續成長，展店數也會比今年更多。

此外，「拿坡里炸雞」將於11月1日正式更名為「三商炸雞」，藉此重塑品牌形象，強化其炸雞市場的品牌競爭力，品牌將透過更名，進一步提升市場辨識度，並配合自有外送團隊及第三方物流合作，提供全方位的外送服務。

截至今年Q3，三商巧福在營收占比39％最高，其次為拿坡里炸機37％、福勝亭17％、鮮五丼4％，其他品牌則約佔營收3％。

三商餐飲今年上半年合併營收為31.23億元，稅後淨利為1.86億元，EPS為3.08元，整體獲利已近去年全年度獲利；今年9月合併營收為5.55億元，年增12.37％，累計今年前3季合併營收為47.82億元，年增9.96％。