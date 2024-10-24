高通推全新車用雙平台　量身打造Oryon CPU助攻數位底盤

▲高通高峰會發表兩款車用平台。（圖／記者高兆麟攝）

記者高兆麟／綜合報導

高通於Snapdragon高峰會上宣布推出兩款菁英層級（elite tier）汽車平台，搭載高通速度最快、專為汽車安全和可靠性打造的高通Oryon CPU，成為Snapdragon數位底盤產品組合中的最新成員。

高通表示，汽車製造商可以選擇運用Snapdragon Cockpit Elite來驅動先進的數位體驗，搭配Snapdragon Ride Elite驅動自動駕駛功能。透過其獨特的彈性架構，汽車製造商還可以選擇在同樣的系統單晶片（SoC）上無縫結合數位座艙和自動駕駛功能。



高通汽車、工業與雲端運算部門總經理Nakul Duggal表示：「隨著汽車產業向集中式運算、軟體定義汽車和 AI 驅動的架構演進，高通技術公司透過 Snapdragon Cockpit Elite 和 Ride Elite 等平台保持在創新的最前沿。全新菁英等級的Snapdragon 汽車平台運用高通最強大的運算效能、圖像和AI功能，結合領先產業的功耗效率和針對數位座艙和自動駕駛的尖端軟體支援，滿足產業對更高運算水準的需求，使汽車製造商能為他們的客戶帶來重新定義的汽車體驗。」

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高通產品管理資深總監Mark Granger針對最新產品受訪時表示，高通認為，在車用晶片開發上，品質、功耗、效能都很重要，缺一不可，高通是一家追求卓越的公司，這是高通的DNA，因此缺一不可，可能有人認為車用晶片不太需要考慮功耗的問題，但他也指出，降低功耗可以更有效的降溫，達成更好的工作環境，確保晶片始終在適合的溫度工作。

另外，由於目前都還是高階車款搭載這類型的ADAS及數位座艙，也讓人好奇何時會普及到中階甚至入門車輛上，對此Mark Granger則說，他認為這可能需要幾年的時間，但手機上加速導入AI也會加速這個進程，未來大家就可在中階車款上也能享受到這樣的科技。



與先前的座艙平台相比，專為多模態AI設計的專用神經處理單元（NPU）效能提升了 12 倍，可實現即時外部環境和座艙資料處理。這一項進展促進即時決策、自適性回應和主動協助，確保個人化的車內體驗。

Snapdragon Ride Elite 中的 NPU搭載變壓器加速器和向量引擎，以及混合精度支援，專為提供低延遲、高準確度和高效能的端到端變壓器而設計，同時保持最佳功效與效能。

高通也表示，此異質平台可在不影響效能的情況下無縫運行多款應用，為眾多的相機、感測器、豐富的使用者體驗以及先進的AI驅動虛擬化音訊提供卓越的並行處理和多工處理。汽車製造商可以打造適用所有層級的可配置軟體定義汽車（SDV），在簡化汽車架構的同時提供彈性和可擴充性。此架構可加快部署進程，確保客戶能比過去更快享受最新的創新和功能。

高通同時將能耗降到最低，確保汽車可更智慧且更久地運行。此解決方案結合智慧電源管理的硬體和軟體，可平衡核心利用率和應用運行時間。

高通也指出，此平台是專為支援情境感知應用而打造，旨在實現免持（hands-free）、無監督以及可預測需求的自動駕駛，同時提供即時駕駛監測和增強的物體偵測功能，以實現更平穩且更值得信賴的乘車體驗。此平台提升的Adreno GPU以先進渲染功能提供 3 倍的效能提升，滿足遊戲、多媒體和動態駕駛資訊的需求。

高通最新平台也專為符合ASIL-D系統的最高級別汽車安全標準而打造，配備專用安全島控制器和強大的硬體架構，實現隔離和無干擾運行，幫助特定ADAS功能確保可靠服務品質，並為駕駛和乘客提供舒適的乘車體驗與信心。

Snapdragon Cockpit Elite和Snapdragon Ride Elite將於2025年送樣。