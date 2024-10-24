iPhone 16出貨縮水！郭明錤：AI效應未出現　非Pro訂單少千萬台

▲iPhone 16系列相關產品。（圖／記者蘇晟彥攝）
記者陳瑩欣／台北報導
擁有「地表最強蘋果分析師」封號的天風國際證券分析師郭明錤在個人X平台上指出，人工智慧 (AI) 效應尚未湧現，從 2024 年第四季到 2025 年上半年，蘋果 iPhone 16 的訂單減少了大約 1000 萬部，影響範圍以非 Pro 機種為主。
郭明錤的Medium 網誌提及供應鏈調查，2024 年下半年 iPhone 產量從原本的 8800 萬部下調至 8400 萬部。
2024 年第四季產量從8400萬部降至8000萬部，2025 年第一季從 4800 萬部減至 4500 萬部，第二季則從 4100 萬部降至 3900 萬部。
郭明錤最新分析認為，對蘋果而言，4Q24的iPhone營收不一定能反映生產砍單影響，因4Q23的iPhone生產與銷售的差距高於4Q24，加上4Q24產品組合更好 (在9–10月生產更多Pro Max機型)。但Apple的iPhone營收將在1H25承壓，因為總出貨量同比衰退且SE4發售讓iPhone產品組合轉差。
對大部分的iPhone供應鏈而言，預估將自4Q24底開始承壓，但比較顯著的壓力將體現在明年上半年。
部分市場參與者樂觀期待Apple Intelligence能在短期內戲劇性的推升iPhone出貨量，但Apple在此時砍單，可能意味著至少短期內此樂觀預期實現機會不高。
郭明錤分析報告中說：「我相信Apple是最有機會在裝置端AI取得成功的品牌，也正向看待長期趨勢下，Apple Inteligence可望成為受歡迎的收費服務，但iPhone出貨量的顯著成長，可能還需更多硬體創新搭配才能實現。」
蘋果股今（24）日跌多漲少，台積電（2330）開盤半小時報1070元，漲幅0.94%；鴻海（2317）報214元，下跌0.93%；大立光（3008）報2390元，下跌0.62%。
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