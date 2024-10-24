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iPhone 16出貨縮水！郭明錤：AI效應未出現　非Pro訂單少千萬台

▲iPhone 16系列相關產品。（圖／記者蘇晟彥攝）

▲iPhone 16系列相關產品。（圖／記者蘇晟彥攝）

記者陳瑩欣／台北報導

擁有「地表最強蘋果分析師」封號的天風國際證券分析師郭明錤在個人X平台上指出，人工智慧 (AI) 效應尚未湧現，從 2024 年第四季到 2025 年上半年，蘋果 iPhone 16 的訂單減少了大約 1000 萬部，影響範圍以非 Pro 機種為主。

郭明錤的Medium 網誌提及供應鏈調查，2024 年下半年 iPhone 產量從原本的 8800 萬部下調至 8400 萬部。

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2024 年第四季產量從8400萬部降至8000萬部，2025 年第一季從 4800 萬部減至 4500 萬部，第二季則從 4100 萬部降至 3900 萬部。

郭明錤最新分析認為，對蘋果而言，4Q24的iPhone營收不一定能反映生產砍單影響，因4Q23的iPhone生產與銷售的差距高於4Q24，加上4Q24產品組合更好 (在9–10月生產更多Pro Max機型)。但Apple的iPhone營收將在1H25承壓，因為總出貨量同比衰退且SE4發售讓iPhone產品組合轉差。

對大部分的iPhone供應鏈而言，預估將自4Q24底開始承壓，但比較顯著的壓力將體現在明年上半年。

部分市場參與者樂觀期待Apple Intelligence能在短期內戲劇性的推升iPhone出貨量，但Apple在此時砍單，可能意味著至少短期內此樂觀預期實現機會不高。

郭明錤分析報告中說：「我相信Apple是最有機會在裝置端AI取得成功的品牌，也正向看待長期趨勢下，Apple Inteligence可望成為受歡迎的收費服務，但iPhone出貨量的顯著成長，可能還需更多硬體創新搭配才能實現。」

蘋果股今（24）日跌多漲少，台積電（2330）開盤半小時報1070元，漲幅0.94%；鴻海（2317）報214元，下跌0.93%；大立光（3008）報2390元，下跌0.62%。

關鍵字： 蘋果iPhone郭明錤供應鏈AI

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