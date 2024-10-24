富爸爸賣房給兒子 被課逾56萬贈與稅

想要培養「少年房神」的富爸爸注意！國稅局指出，有民眾想透過房地產交易的方式完成資產移轉，不過遭查出兒子的年齡與資歷明顯不符合購屋條件，遭課56.6萬元贈與稅。

彭博：台積電發現客戶晶片供貨華為 已切斷服務

美中貿易戰晶片禁令持續升溫，《彭博社》今（24）日報導，台積電本月發現，特定客戶生產的晶片落入華為手中，這可能違反了美國旨在切斷技術流向中國國家龍頭企業的制裁措施，台積電除了已切斷對這家公司的服務，同時向台灣、美國兩地政府發出通報。

保單免強制執行從百萬縮至20萬內 金管會：下周送政院

法院及債權人反彈聲浪大，保單強制執行修法大轉彎，先前金管會打算提出修法，債務人的所有壽險合併後保額不到100萬元的保單，可豁免強制執行，今（24）日立委關心立法進度，彭金隆回應，保單不可強制執行額度是連結行政執行法最低生活津貼與需求的幾個月的標準，金額大約是10到20萬元之間。

聯發科、台積電排前三！全球最值得信賴企業出爐 有9家台廠上榜

美國《新聞週刊》（Newsweek）發布「2024年全球最值得信賴公司」（World's Most Trustworthy Companies 2024），在名列46家企業中，台灣企業就有9家在信賴名單裡，值得注意的是，聯發科（2454）排名第二，台積電（2330）緊追在後排第三。

中信金搶親遭否決 金管會彭金隆：檢討拉高公開收購門檻

「新新併」搶親中信金採取換股加現金收購，卻遭到金管會「緩議」，今（24）日財委會上，立委郭國文質疑中信金收購10%門檻，是符合金管會在法規，但駁回中信金的申請，並用「因人堵事」來形容金管會決策，彭金隆坦言，法規要檢討，已在檢討是否把10%收購的門檻拉高。

台幣定存眉角多！國泰世華銀月限額300萬 中信銀、王道銀無上限

理專表示，多家銀行定存都有設定1萬元的「起息門檻」，但很多人都不會注意到其實台幣定存還會有「上限門檻」，以國泰世華銀為例，單月臨櫃和網銀定存金額總計超過300萬元，系統就會擋下，要等到隔月才能再設定存。

iPhone 16出貨縮水！郭明錤：AI效應未出現 非Pro訂單少千萬台

擁有「地表最強蘋果分析師」封號的天風國際證券分析師郭明錤在個人X平台上指出，人工智慧 (AI) 效應尚未湧現，從 2024 年第四季到 2025 年上半年，蘋果 iPhone 16 的訂單減少了大約 1000 萬部，影響範圍以非 Pro 機種為主。

歐美線7月以來運價跌四到六成 法人認為5個月後才是觀察點

今年貨櫃船公司獲利高峰在第三季，馬士基航運本周一(21日)第四度調高財測，當日股價上漲，但周二、週三跌1.08與1.81%，有國內法人分析，今年貨櫃運價高點是在7月上旬，而近3個月來歐美線運價已經下跌四到六成，第四季進入淡季，聖誕貨品多已結束運送，農曆年前即使有小旺季，年後卻是大淡季，因此估計要5個月後，明年第二季才能看出市場端倪。

快訊／基隆、宜蘭4地淹水警戒 七堵、仁愛區列一級

豪雨灌注，經濟部水利署今（24）日下午近2點針對基隆市、宜蘭縣4地發布淹水警戒，其中基隆市仁愛區、七堵區時雨量超過29毫米、24小時雨量突破223.5毫米，已出現明顯積淹水，列為一級警戒區。

星展：美國經濟軟著陸 金價12個月內挑戰2835美元

美國聯準會9月大幅降息2碼之後，正式開啟降息周期，然而，鑒於美國消費保持強勁、家庭和企業的資產負債表現穩健，以及聯準會具備充裕貨幣政策工具緩衝，星展集團認為美國經濟仍將實現軟著陸，全球其它主要央行部分，歐洲央行10月會議再次降息25個基點，繼續採取寬鬆政策；中國央行也持續推出新的支持性政策；日本央行則將維持貨幣政策正常化，預期明（2025）年第一季將再升息1碼，並預期未來12個月黃金的滾動目標價為每盎司2,835美元。