台股攻3萬點機會大　謝金河曝3看法

▲台積電外觀。（圖／ETtoday資料照）

記者巫彩蓮／台北報導

在AI供應鏈引導下，護國神山台積電（2330）站穩千元大關，台股在23000點之上高檔整理，財信傳媒集團擔任董事長謝金河在他的臉書談到台股挑戰3萬點理由：理由一、台積電董事長魏哲家說未來5年好到爆，一定是他看到他已經有把握的未來大機會；二，Ai的應用才正要開始，台積電、鴻海（2317）、聯發科（2454）、廣達（2382）、台達電（2308）等公司都是台灣實力提升的展現；三，現在進入矽時代，美國前3大市值企業都與Ai有關，前3大市值企業加起來10兆美元，台灣在Ai供應鏈位居最重要的關鍵位置。

以下是謝金河「矽時代的台灣力量」全文

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張錫今天又有新觀點，他說Ai推動台股3年，趨勢向上，不用預測高點，他也認為幾年內台股看到3萬點以上機會很大！張錫不畏市場壓力，堅持自己的看法，我很佩服！

他說Ai牽動台股的力量，我補充幾個看法：一是台積電董事長魏哲家說未來5年好到爆！一般上市公司大老闆很少會這麼直白，把話說得那麼白，又那麼狂！魏哲家敢這樣說，一定是他看到他已經有把握的未來大機會。

二，Ai的應用才正要開始，黃仁勳一直告訴大家台灣是Ai的中心，偏偏存心踐踏台灣的人都不相信。從晶片，伺服器，散熱，到人形機器人關連產業，都是台灣的強項。這次台積電到28兆，鴻海到3兆，聯發科2.5兆，廣達1.2兆，台達電1.1兆，都是台灣實力提升的展現。

三，百年來世界的賽局核心正在改變。1945年二戰結束，除了是兩顆原子彈外，美國在1941年12月7日日本偷襲珍珠港後，美國憑藉著鋼鐵業優勢快速造艦，到1942年6月6日中途島海戰，美國已逆轉日本海上霸權優勢，這是鋼鐵力。

接下來是石油的世紀，誰控制石油，誰就掌握世界，後來美國創造了石油美元，繼續控制世界。石油價格飆漲的時候，沙烏地阿拉伯石油公司Aramco市值一度稱霸世界，後來被蘋果超車。如今市值1.74兆美元，居世界第6，排名一直往下掉。

現在進入矽時代，台積電，輝達扮演重要角色，美國前3大市值企業都與Ai有關，前3大市值企業加起來10兆美元，台灣在Ai供應鏈位居最重要的關鍵位置！接下來大家要有迎接Ai盛世時代的心理準備。

