星宇「第二階段擴張計畫」　張國煒：開歐洲航點、拚貨機達10架

▲星宇航空上市，董事長張國煒開心現身。（圖／記者廖婕妤攝）



記者廖婕妤／台北報導

星宇航空（2646）今（25）日掛牌上市，董事長張國煒自豪創下傳奇、股價也一度漲近50％，張國煒也透露目前已經在進行第二階段擴張計畫，包含開設歐洲航點、購買寬體機、以及將5架貨機選擇權轉為確認訂單等，相當看好未來發展。

張國煒表示，目前第一階段擴張計畫都底定了，今年9月開始已計畫到第二階段擴張計畫，除了原有航點、增班之外，也考慮到歐洲開航點，亞洲航點的班次跟機材會來優化，有潛力的點跟首都城市會換成寬體機來營運。

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張國煒提到，機隊很快在後年會達到50幾架，後續擴充機隊，初步看可能有10架長程線飛機需求，350或是777X都有在考慮，會不會再增加還是有彈性在；A330現在有11架，也考慮有需求會增加3架；隨著進入台中市場，決定會放到5架A321給台中；高雄布局部分，再不去會被高雄市民打死，因此要趕快進去，A321還有數量可以增加，最後機隊規模應該70幾架跑不掉。

張國煒指出，一直都有朝中轉市場這方面經營，中轉市場非常大，且亞洲區人口非常多，現在供應鏈問題，東南亞對美國的客貨運需求都很大，因此未來也會進入貨運市場，今年初簽了5架A350貨機，希望年底前要把另外5架選擇權變成肯定的訂單，屆時就能達到10架貨機規模。

張國煒也說，星宇是全新的航空公司，經營策略比較新潮，媒體活動或內部策略會跟傳統航空不一樣，會針對外在環境更年輕化，優化內部管理，環境很大內部變化也很快，航點增設、飛機調動都很有彈性，針對市場變化，能在第一時間快速調整，航空公司比較大的、歷史悠久，相對負荷會更大，針對外在環境調整會比較慢，星宇是新的系統更先進、人員都年輕，因此會比一般航空速度更快。