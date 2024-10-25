經濟內外皆温　中經院上修今年台灣GDP至3.96%

▲碼頭進出口示意圖。（圖／記者許宥孺翻攝）

記者巫彩蓮／台北報導

由於美國成長表現超乎預期，主要國際機構上修全球經濟成長率，台灣除外貿受惠於AI等需求強勁，表現亮麗之外，內需也因股市維持高檔，財富效果持續挹注民間消費成長外，投資也因庫存去化已近尾聲，企業投資意願回升，推升經濟成長，中經院預測今（2024） 年台灣經濟成長率約 3.96%，較前次（7 月）之3.81%上修 0.15個百分點。

在內需與外貿雙引擎帶動下，成長模式呈現內外皆溫，其中，內需貢獻 3.07 個百分點，民間消費貢獻 1.5 個百分點，國內投資貢獻 0.77 個百分點；而國外淨需求貢獻 0.89 個百分點，至於明（2025）年，在全球經濟走勢持平，地緣政治風險猶存的情形下，預估成長率約為3.03%，較今年走緩，但仍在3%以上。

今年消費者物價指數（CPI）在新台幣走貶，以台幣計價之進口物價走升，以及費率調整、天災（颱風）造成蔬果價格上漲等因素下，全年成長率預估為2.17%，連續三年漲幅超過 2.0%；但較去（2023）年（2.49%）下降0.32 個百分點。

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新台幣兌美元匯率除受到相對物價（通膨）、相對利差、經濟情勢（經濟成長與貿易盈餘）、貨幣政策等因素影響外，區域與貿易對手國之貨幣變化，也對台幣匯率有所影響。由於日本央行於 7 月調升政策利率，Fed 於9 月中旬開啟降息周期，以及中國於9月下旬推出降息降準等刺激政策下，亞幣波動較為明顯，連帶影響新台幣兌美元匯率之變化。預估今全年平均價位約為 31.97 元，較去年之 31.16 元貶值約 0.81 元（2.54%）。