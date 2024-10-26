非洲風情與拉美熱情席捲高雄食品展　帶來遙遠國度珍饈　

▲史瓦帝尼大使館第一秘書Abbigail F Pieterse(後排右4)與史國業者合影。（圖／貿協提供）

記者張佩芬／台北報導

2024年高雄國際食品展覽會本月24日起一連四天至27日為止，在高雄展覽館展出。由經濟部國際貿易署與外貿協會共同籌組的「拉丁美洲館」與「史瓦帝尼王國館」，讓南台灣民眾有機會近距離感受來自拉丁美洲與非洲友邦的異國風味。

今年的「拉丁美洲館」史無前例，邀集了7家來自瓜地馬拉和貝里斯友邦企業來台，帶來各國最具代表性的美味饗宴。貝里斯的Hot Mama’s Belize知名辣醬與蘭姆酒、瓜地馬拉的獨特蜂蜜、可可、巧克力及牛肉、巴拉圭的香艾酒等，都受到參觀業者青睞。

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本次參展的廠商皆為第一次至高雄參加食品類展覽，對此次能夠將這些遙遠國度的珍饈帶進台灣市場深感期待，希望藉此平台進一步打開台灣通路市場。

而相鄰的「史瓦帝尼王國館」則有5家廠商參展，展出有機產品，果醬、辣椒醬、餅乾、蜂蜜等，其中Patience Delight 以精選食材製作的手工餅乾和醃菜，完美展現了濃郁的史瓦帝尼風味，吸引眾多民眾駐足品嚐；史瓦帝尼國王近年來鼓勵女性創業，本次創新農業企業 Emavaneni Farms便是由女性企業家創辦，主打使用當地新鮮水果與蔬菜製作的天然手工果醬，充分展現了史瓦帝尼的美食魅力，於展覽現場詢問度甚高。

展覽首日，貝里斯大使碧坎蒂(Amb. Candice Augusta Pitts)、巴拉圭大使費卡洛(Amb. Carlos Jose Fleitas R.)、史瓦帝尼大使館第一秘書Abbigail F Pieterse，以及高雄市長陳其邁等多位重要嘉賓，也親臨現場為兩個國家館造勢。該展上午10點至下午6點，27日至下午5點展出，外貿協會表示歡迎各界親臨品味來自非洲與拉美友邦的異國文化美食。