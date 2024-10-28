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台積電成逆全球化受益者！謝金河點三星4大落後　敗象蓋不住

▲台積電資深副總張孝威、聯發科執行長蔡力行出席出席運動會。（圖／記者林敬旻攝）

▲台積電運動會。（圖／記者林敬旻攝）

記者巫彩蓮／台北報導

台積電（2330）運動會甫結束，財信傳媒集團董事長謝金河在他的臉書以「為什麼台積電是護國神山？以三星為鑑！」為題，寫下他對台積電運動會觀察，他認為，台積電是台積電其實是逆全球化的受益者，三星很可能才是全球化最大的受害者，問題出在哪裡？

謝金河指出，三星在4大關鍵發展出現落後，除了先進製程良率大輸台積電之外，三星第一個丟了手機市場，拿手的LCD面板，大尺寸面板已不敵京東方，這一輪記憶體升級為HBM的競賽，SK Hynix完勝三星。

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以下為謝金河臉書「為什麼台積電是護國神山？以三星為鑑！」全文

昨天（編按，發稿時間為10月27日）台積電運動會，張忠謀伉儷進入會場，贏得全場歡呼，這位帶領台積電在全球攻城掠地的老英雄，已經是無人可以取代的國寶。這次他沒有參加APEC在秘魯的大會，是他再三堅持，實在是年紀大了！

在台積電的運動會上，張忠謀連續說了兩次全球化已死，未來充滿挑戰！在我看來，台積電其實是逆全球化的受益者。這話怎麼說？

把台灣資本市場的總市值排開，一家台積電市值近28兆，已經超過台股三分之一，如果把台積電拿掉，台股可能會少掉一萬點，台灣的經濟力將面臨重大考驗。

表面上看，兩岸似乎劍拔弩張，但動用武力解決台海問題，這是最笨的方法。如果說打蛇打七寸，台積電才是台灣的命根子。為什麼魏哲家董事長敢說台積電未來五年好到爆？這是因為中國在先進製程使不上力！為什麼中國受制於技術？這是因為ASML的曝光機EUV及DUV都受到限制不能賣給中國。

假如中國可以突破先進製程技術，首當其衝的是ASML可能會不見了，接下來，台積電也會像眾多半導體成熟製程般，整個產業殺成紅海，股價也會像力積電那樣節節敗退。台積電能有今天，這是拜美國保護先進製程設備之賜，如果先進製程技術也全球化？今天的局面可能不是這樣！

這些年，最想摧毀台積電的是中國，台灣有很多紅嘴天天唱衰台積電，有人說台積電是另一個東芝，也有人說是美積電，也有人指控台積電掏空台灣！但這些莫須有的指控都沒有得逞！這是台灣及台積電的福氣。

用另一個角度看，三星很可能才是全球化最大的受害者。過去有很長的時間，三星和台積電平起平坐，如今台積電市值逾一兆美元，三星市值剩下2500億美元，三星剩下台積電的四分之一，問題出在哪裡？

三星除了先進製程良率大輸台積電之外，三星第一個丟了手機市場，在2005年之前，三星手機在中國市占率逾三成，後來節節敗退，現在剩下0.3%。除了中國市場失利，三星在非洲，東恊市場也被中國的品牌手機廠蠶食鯨吞，現在連最主要的生產基地越南也不如中國品牌。

另一個是三星拿手的LCD面板，大尺寸面板已不敵京東方，現在三星及LGD只保留OLED，連LED廠都收了。三星的股價近三個月從8.88萬跌到5.71萬韓元，股價一口氣跌35.7%，三星像洩了氣的皮球，敗象已經蓋不住。

最慘的是，三星最拿手的記憶體DRAM，這一輪記憶體升級為HBM的競賽，SK Hynix完勝三星，今年Hynix市值居然超過InTel，這也是半導體產業的大事。

這都告訴大家，有中國的全球化，很多產業都是殺戮，台塑集團的慘，也是價格殺戮的輸家，最後的贏家只有技術門檻不斷拉高，而中國追不上，這是唯一生存之道，台積電能成為護國神山，關鍵也在這裡！
 

關鍵字： 台積電護國神山逆全球化三星全球化

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